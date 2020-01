Domotica per una casa intelligente: i prodotti da acquistare

Oggi puoi finalmente creare una casa domotica fai da te, devi soltanto acquistare i dispositivi giusti e gestirli tramite app o con i comandi vocali, per azionare le luci o il termostato con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. La casa domotica non è più un sogno, ma una realtà che è già entrata a far parte della nostra vita, basta optare per i device e le macchine più avanzate attualmente disponibili. Vediamo quali prodotti comprare per realizzare un impianto di domotica in casa.

Dispositivi audio con comandi vocali

Una casa domotica non può fare a meno di un dispositivo audio con comandi vocali, con il quale gestire tutti gli apparecchi presenti in casa collegati alla rete Wi-Fi. I più famosi e utilizzati al momento sono Google Home e la terza generazione di Amazon Echo: i primi funzionano con l’assistente vocale Google Now, mentre i device Amazon con Alexa, tuttavia entrambi sono adeguati per la gestione della smart home.

Amazon Echo Dot

Lo speaker Amazon Echo Dot è il dispositivo più economico della nuova gamma Echo di ultima generazione, al cui interno è integrato l’assistente virtuale Alexa. In questo modo si possono usare i comandi vocali per azionare tutti i device collegati alla rete internet di casa, per accendere e spegnere le luci, ordinare la spesa, ottenere informazioni, configurare le telecamere di videosorveglianza, regolare il termostato e molto altro ancora.

Amazon Echo

Amazon Echo è la versione di fascia media della famiglia Echo, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una perfetta compatibilità con l’impianto domotico di casa. È disponibile in 5 layout differenti, offre un audio di qualità elevata, processore Dolby e permette di azionare qualsiasi dispositivo collegato in modalità wireless, dalle luci al termostato con modulo smart. Per controllare gli altri device basta dare i comandi giusti ad Alexa, integrata all’interno dello smart speaker.

Amazon Echo Plus

Un modello più avanzato è Amazon Echo Plus, le cui funzioni sono del tutto simili a quelle del dispositivo di base, sebbene questa versione offre prestazioni più avanzate in merito all’intrattenimento. Echo Plus consente di impostare con i comandi vocali le luci smart e le prese di corrente intelligenti, è possibile disattivare i microfoni per una maggiore privacy e usare i pulsanti se non si vogliono impartire ordini vocali. Le funzionalità sono personalizzabili scaricando le Skill, app per gli speaker per la musica, le notizie e i podcast.

Amazon Echo Studio

Modello di punta per la casa domotica, Amazon Echo Studio è il dispositivo top di gamma degli smart speaker Amazon, con audio Hi-Fi, integrazione con Alexa e 5 nuovissimi altoparlanti. Tramite i comandi vocali si possono gestire tutti i device compatibili con modulo Zigbee, abbassare l’intensità delle luci, riprodurre musica dalle app di streaming musicale, controllare l’agenda, ascoltare le notizie, attivare il ventilatore, accendere la Smart TV e monitorare le telecamere wireless.

Illuminazione smart

Oggi anche le lampadine sono diventate intelligenti, integrando moduli per la connessione wireless che consentono di gestirle tramite app. Si tratta di modelli a risparmio energetico, con luci a LED e consumi ridotti, dimmer per la regolazione dell’intensità luminosità e mille altre funzionalità smart per la domotica residenziale.

Lampadine intelligenti Babiko

Bakibo propone lampadine compatibili con i comandi vocali di Alexa, infatti sono dotate di un bulbo con modulo per la connessione Wi-Fi, per spengere, accendere e regolare l’intensità della luce con Alexa e Google Assistant. La luminosità prevede 4 modalità differenti, intensità regolabile tramite dimmer incorporato e una tecnologia a risparmio energetico, con luce a LED e lampadine da 90W con base E26.

Lampadine smart Teckin

Un altro modello di lampada perfettamente integrata nell’impianto domotico della casa è l’illuminazione proposta da Teckin, una linea di lampadine intelligenti. Si tratta di modelli a risparmio energetico con illuminazione a LED da 8W, garanzia di durata fino a 30 mila ore, collegamento con la rete Wi-Fi e gestione tramite app, per regolarne intensità e attivazione.

Luci smart Aisirer

Anche Aisirer mette a disposizione una gamma di luci smart per la casa domotica, con lampadine intelligenti a LED da 9W, compatibili con Amazon Echo e l’assistente virtuale Alexa, per azionare le luci e configurarne l’intensità luminosa con i comandi vocali. Non è richiesto un hub di appoggio, inoltre con l’app gratuita Smart Life è possibile gestirne il funzionamento anche dallo smartphone.

Videocamera smart di sorveglianza D-Link DCS 8000LH Mini

La telecamera di sorveglianza D-Link DCS 8000LH Mini è certificata Amazon, perciò funziona con i comandi vocali di Alexa e gli speaker Amazon Echo. La videocamera è caratterizzata da una angolo di visuale di 120°, connessione Wi-Fi, video in live streaming a 720 pixel, visione notturna, lente grandangolare e rilevazione dei rumori ambientali con audio a doppia via.

Telecamera intelligente Arlo VCM4030P

Anche la videocamera di sicurezza Arlo VCM4030P è integrata con Alexa e Amazon Echo, inoltre può essere controllata con Google Assistant e i dispositivi muniti di modulo Zingbee. Si tratta di un modello top di gamma, equipaggiato con modulo Wi-Fi, possibilità di installazione all’interno o all’esterno, visione notturna, qualità video Full HD, montaggio senza fili e batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Elettrodomestici smart per la domotica

Molti nuovi elettrodomestici possono essere gestiti in maniera smart, tramite app da smartphone e tablet, oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Sul mercato si possono trovare ad esempio forni a microonde intelligenti, frigoriferi e robot aspirapolveri, da azionare manualmente oppure far lavorare in maniera del tutto automatica. Ecco alcuni modelli da inserire nella domotica fai da te.

Aspirapolvere Ikohs Netbot S15

Un elettrodomestico per la domotica residenziale è l’aspirapolvere Ikohs Netbot S15, un robot domestico che scopa, aspira e lava i pavimenti da solo. Questo apparecchio può essere controllato dall’app, oppure con i comandi vocali di Alexa e Amazon Echo, dopodiché fa tutto da solo mappando in tempo reale l’ambiente. È collegato alla rete internet tramite Wi-Fi, ha dei sensori per evitare le collisioni e una potenza di aspirazione di 1500Pa.

Moulinex HF900110 i-Companion

Nella casa intelligente non può mancare il robot multifunzione da cucina Moulinex HF900110 i-Companion, le cui funzionalità si possono controllare direttamente dall’app dedicata. Si tratta di uno dei primi robot da cucina connessi, con modulo Bluetooth e controllo remoto a distanza. All’interno dell’applicazione si possono configurare la velocità, i programmi e le funzioni della macchina, oppure semplicemente impostare una ricetta e lasciare che il dispositivo faccia tutto da solo.

Climatizzazione per la casa domotica

Negli impianti domotici si possono inserire anche sistemi di climatizzazione e riscaldamento con controllo da remoto, con app per device mobili o comandi vocali, tramite Alexa e Google Assistant. Ad esempio, è possibile regolare il termostato, controllare la temperatura in qualsiasi momento, accendere il condizionatore prima di arrivare a casa, oppure impostare un orario di funzionamento dallo smartphone.

Termostato Netatmo NTH01-IT-EC

Su Amazon puoi acquistare il termostato intelligente Netatmo NTH01-IT-EC, con modulo Wi-Fi per gestire la caldaia in maniera del tutto smart. Si tratta di un prodotto certificato per la compatibilità con Alexa e Amazon Echo, con controllo a distanza dall’app o con i comandi vocali. Funziona con quasi tutti i modelli di caldaia, richiede un’installazione abbastanza semplice e prevede diversi programmi automatici, con funzionalità Antigelo e Assente.

Purificatore d’aria Xiaomi Mi Air

Un altro prodotto per l’impianto domotico in casa è il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air, dotato di connessione Wi-Fi e controllo tramite app. questa macchina è in grado di lavorare in un ambiente di 50 metri quadrati, presenta diverse funzioni e programmi impostabili ed è compatibile con Alexa e i comandi vocali. Per quanto riguarda le prestazioni può depurare fino a 380 metri cubi di aria l’ora, rimanendo piuttosto silenzioso e non eccessivamente ingombrante.