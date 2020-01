Cristina D’Avena si scusa con Vladimir Luxuria per la battuta dei Gem Boy: “Uno scivolone, mai più”

Cristina D’Avena si scusa con Vladimir Luxuria e prende le distanze dalla battuta fatta dal cantante dei Gem Boy. Durante lo show del 1° gennaio che ha visto Cristina D’Avena sul palco insieme ai Gem Boy, il cantante CarlettoFX si è lasciato andare in una battuta su Vlamidir Luxuria mentre introduceva il brano Lady Oscar: “Vladimir Luxuria invidia Lady Oscar perché lei aveva la spada più lunga della sua“.

Con queste parole CarlettoFX, al secolo Carlo Sagradini, ha fatto calare il gelo sollevando anche l’indignazione e l’imbarazzo della stessa Cristina D’Avena, che non ha trovato divertente la battuta. Tra il pubblico c’era Olimpia, una ragazza di 17 anni che da poco ha iniziato il suo percorso di transizione di genere e a farsi portavoce è stata sua madre, Mariella Fanfarillo.

Cristina D’Avena ha raccontato l’accaduto all’Adnkronos:

Ho interrotto lo show, Carlo ha chiesto scusa e io ho parlato scusandomi pubblicamente per quella battuta infelice, un vero scivolone. Anche perché tutti conoscono le mie posizioni sui gay: io ho sempre difeso la comunità, amo il mondo gay, vado alle loro manifestazioni, ho cantato la sigla del Pride di Padova e sono molto amata da loro perché le mie canzoni sono ‘colorate’ e piene di personaggi che giocano con i travestimenti. Ho anche rapporti personali con ragazzi che hanno fatto percorsi come quello di Olimpia, che alla fine del concerto è venuta nel backstage e abbiamo parlato. Per questo mi sono molto arrabbiata con Carlo e lo avverto: “Non fare mai più una battuta del genere perché la prossima volta ti butto giù dal palco“.