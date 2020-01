Cast e personaggi di FBI 2 su Rai2, dal 4 gennaio i nuovi episodi con la new entry Alana de la Garza

Da sabato 4 gennaio parte in prima visione assoluta per l’Italia FBI 2, in onda in prima serata su Rai2.

La serie creata dal veterano dei procedural Dick Wolf insieme a Craig Turk racconta il funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, che grazie alle capacità, all’intelligenza e alla tecnologia in dotazione al Bureau riesce mantenere la città e gli Stati Uniti al sicuro da minacce criminali di ogni tipo.

La serie ha debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti su CBS e in Italia su Rai2: subito rinnovata dopo aver macinato buoni ascolti, FBI 2 ha debuttato lo scorso settembre negli USA e arriva nel nostro Paese dal 4 gennaio, con due episodi a settimana ogni sabato.

Nel cast di FBI 2 tornano i volti fissi della prima stagione: Missy Peregrym è l’agente speciale Maggie Bell, Zeeko Zaki interpreta l’agente speciale Omar Adom ‘OA’ Zidan, Ebonée Noel è Kristen Chazal mentre Jeremy Sisto è Jubal Valentine. A loro si aggiunge Alana de la Garza, già apparsa nell’episodio backdoor pilot di FBI: Most Wanted, ovvero l’episodio che introduce lo spin-off di FBI, nei panni dell’agente speciale Isobel Castille. Alana de la Garza si unisce a FBI come volto regolare della serie per riempire il vuoto lasciato da Sela Ward, che ha interpretato l’agente speciale Dana Mosier: l’attrice aveva un contratto di una sola stagione, che non è stato rinnovato al termine della prima. Tra i volti ricorrenti in FBI 2, ci sono poi John Boyd nei panni di Stuart Scola, il partner di Kristen sul campo, e James Chen come Ian Lim.

La seconda stagione parte da un caso di presunto terrorismo e dal rapimento di un bambino. Ecco le trame dei primi due episodi di FBI 2, in onda in prima tv sabato 4 gennaio dalle 21.10.

Un caso personale – L’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere…

A casa con Stacy – La squadra F.B.I. è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati…

La programmazione del sabato di Rai2 prevede anche un episodio in prima visione della seconda stagione di Instinct, la serie con Alan Cumming, Bojana Novakovic, Naveen Andrews. Il 4 gennaio, dopo la première di stagione di FBI 2, va in onda il nono episodio di Instinct 2.