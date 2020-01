Audio e testo del nuovo singolo di Claudio Baglioni, Gli Anni Più Belli esce il 3 gennaio

Il nuovo singolo di Claudio Baglioni è Gli Anni Più Belli. Il brano era stato annunciato qualche mese fa come colonna sonora del prossimo film di Gabriele Muccino, al cinema dal 13 febbraio, ma ora è finalmente disponibile per l’ascolto.

Gli Anni Più Belli di Claudio Baglioni in radio dal 3 gennaio

Si tratta del primo inedito dopo molti anni e dopo la doppia esperienza al Festival di Sanremo che, per il 2020, è affidato alla conduzione e alla direzione artistica di Amadeus. Il nuovo brano è disponibile dal 3 gennaio, con il testo che compare anche sui canali ufficiali di Claudio Baglioni.

Gli Anni Più Belli anticipa, inoltre, il grande evento che Baglioni terrà alle Terme di Caracalla a cominciare dal mese di giugno, con una lunga residency i cui biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I concerti di Roma si terranno secondo il calendario che segue.

I concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla

6 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

10 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

11 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

15 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno – Terme di Caracalla – ROMA

Per le Terme di Caracalla, e anche per Claudio Baglioni, si tratta di un’assoluta prima volta. Mai prima di giugno 2020, la location aveva ospitato una così lunga residency dello stesso artista. La musica di Claudio Baglioni si unirà infatti alla magia di una location unica al mondo, da anni culla dell’Opera ma anche spazio scelto per il risalto della musica leggera.

Claudio Baglioni viene inoltre da un lungo tour che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera, che ha arricchito con il rilascio di un album nel quale ha compreso alcuni dei suoi maggiori successi di carriera. La prima data del tour era stata trasmessa anche in televisione, su Rai1, con la resa dello spettacolo pensato per l’Arena di Verona.

La tournée ha inoltre raggiunto i maggiori palasport italiani con una leg lunghissima che ha separato in due parti, la prima condotta alla fine del 2018 e la seconda all’inizio del 2019, avviata subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo che ha condotto con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. I concerti sono continuati fino al mese di aprile, ma l’artista aveva dovuto fermarsi per prendersi cura della sua salute e riprendersi dalla laringite che lo aveva colpito in quel periodo.

Il ritorno musicale di Claudio Baglioni è ora ufficiale, con Gli Anni Più Belli in radio e in streaming digitale a cominciare dal 3 gennaio. Vi lasciamo ora con il testo e l’audio del singolo, che è anche colonna sonora del prossimo film di Gabriele Muccino.

Testo di Gli Anni Più Belli di Claudio Baglioni