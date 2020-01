A rata zero tanti Huawei, Samsung Galaxy e Xiaomi coi Red Days Vodafone fino al 16 gennaio

Non potevano certo mancare in questo scorcio iniziale di 2020 le offerte Vodafone riguardanti la campagna Red Days, in riferimento soprattutto ad ad alcuni smartphone Huawei, Samsung Galaxy e Xiaomi che potremo acquistare a rata zero. Si tratta di una campagna che andrà in scadenza il prossimo 16 gennaio e che dà continuità ad alcune dritte che abbiamo portato alla vostra attenzione poco prima delle festività natalizie. Vediamo dunque in cosa consistono le suddette offerte e quali siano i requisiti da rispettare.

Tutte le offerte Vodafone per smartphone Huawei, Xiaomi e Samsung Galaxy

Partiamo dal presupposto che le offerte Vodafone che inaugurano le campagne Red Days in questo 2020 prevedono sì rate zero, ma anche la sottoscrizione di determinati piani per essere considerate valide. Mi riferisco a tariffe come RED Smart, RED Ultra, Shake it Easy, Vodafone Facile, One Pro e Junior. Ciascuna offerta prevede ovviamente condizioni differenti, ma il loro minimo comune denominatore è l’assicurazione sulle condizioni poste per l’acquisto degli smartphone che seguono.

Senza alcuna rata, infatti, abbinando i piani descritti a nuovi modelli, otterrete sicuramente condizioni agevolate. Basti pensare ai vari LG K30, che ora si potrà acquistare con un anticipo di 9,99 euro, senza dimenticare il Vodafone N10 con anticipo di 9,99 euro e Vodafone V10 con anticipo di 19,99 euro. Per quanto riguarda Xiaomi, invece, è opportuno soffermarsi su modelli come il Redmi 7, che prevede un anticipo di 19,99 euro, oltre a Xiaomi Mi 9 Lite: anticipo di 49,99 euro.

Il capitolo finale su queste offerte Vodafone lo riserviamo a Huawei e Samsung. Nel primo caso abbiamo Huawei Y6 disponibile con un anticipo di 29,99 euro, oltre al tanto apprezzato Huawei P30 Lite, che si acquista con un anticipo di 59,99. Il suo competitor è invece rappresentato dal Samsung Galaxy A10, con anticipo di 29,99 euro e dal Samsung Galaxy A90 5G, con anticipo di 99,99 euro.