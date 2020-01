Un 2 gennaio da capogiro per Huawei Mate 20 Pro: prezzo mai visto dal lancio

Una promozione estremamente interessante quella che ho avuto modo di individuare oggi 2 gennaio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, considerando il fatto che lo store online di Unieuro ce lo sta proponendo in questi minuti ad un prezzo mai visto dal giorno del suo esordio sul mercato. Un numero con ogni probabilità limitato di unità, infatti, in questi minuti si può acquistare a condizioni economiche particolarmente vantaggiose per tutti coloro che cercano un modello dal comparto hardware “pesante”.

Il prezzo Unieuro per Huawei Mate 20 Pro ad inizio 2020

Nello specifico, mentre vi scrivo il tanto apprezzato Huawei Mate 20 Pro si può acquistare su Unieuro a 499 euro. Si tratta della versione brandizzata Vodafone, che potrebbe comportare a medio termine leggeri ritardi nella ricezione di nuovi aggiornamenti. Tuttavia, considerando il notevole risparmio economico, è probabile che si dia poco peso a tale informazione. A seguire, per completezza d’informazione, potete osservare anche il confronto con l’offerta rilanciata da Amazon.

Una situazione da valutare con grande attenzione, dunque, soprattutto alla luce delle novità software che abbiamo avuto modo di riscontrare a fine 2019. Come molti sanno, infatti, Huawei Mate 20 Pro rientra tra i device che hanno già avuto modo di installare l’aggiornamento con EMUI 10. Ne parlammo addirittura durante il mese di novembre. Ecco perché offerte come quella odierna non possono non far rumore come potrete facilmente immaginare.

Sarà interessante capire il tipo di reazione da parte del pubblico italiano, ma di sicuro un’offerta come quella che ci ha presentato questo giovedì Unieuro per Huawei Mate 20 Pro non la rivedremo per un bel po’. Che ne pensate del prezzo emerso oggi 2 gennaio in rete? Potrebbe essere l’occasione giusta per dare fiducia al produttore asiatico? Fateci sapete che ne pensate, ma soprattutto se siete riusciti a portare a termine l’ordine.