Prossima ondata di device Huawei con EMUI 10 beta: il nuovo gruppo

Come tutti sappiamo Huawei sta procedendo gradualmente ad aggiornare i suoi vecchi dispositivi ad EMUI 10, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria, basata su Android 10 (a propria volta la più recente major-release in versione finale dell’OS mobile di Google). Il noto portale ‘Huawei Central‘ in questo articolo odierno riporta che si è aggiunta alla giostra un nuovo set di smartphone, a partire dal programma beta (necessario per poter affinare il software, e per poter poi rilasciare un’iterazione pubblica di un certo livello).

La prima tranche, programma per la metà od al più per la fine di febbraio 2020, interesserà i Huawei Nova 5, 5i Pro, Nova 5Z e Honor 20S (Magic UI 3.0), mentre la seconda, prevista per i primi di marzo, coinvolgerà i Huawei Nova 5, Enjoy 10S e Honor 20 Youth Edition. Dopo il programma beta interno, il produttore cinese avvierà il programma beta pubblico, a cui seguiranno infine le versioni stabili. In ultima istanza l’OEM ha aperto il programma beta pubblico di EMUI 10 per Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 e Huawei MediaPad M6 in Cina, e si è in attesa delle iterazioni finali.

La nuova versione dell’interfaccia utente fornisce caratteri inediti, il sistema di colori Morandi, un rinnovato design dell’UI in stile rivista, animazioni e funzionalità in modalità scura ed un’esperienza utente migliorata. Precisiamo che il programma beta di cui prima vi abbiamo parlato in relazione agli smartphone Huawei cui farà riferimento interessa, almeno per il momento, solo il territorio cinese. EMUI 10, in ogni caso, sta diventando sempre più una componente essenziale dell’ecosistema software della compagnia di Shenzhen, restando in attesa di capire come evolverà la situazione relativa ad HarmonyOS ed ai Huawei Mobile Services (HMS). Se avete qualche domanda da farci, utilizzate il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.