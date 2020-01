Preorder PS5 imminente? Sony pronta a bruciare le tappe in vista dell’uscita

Il 2020 sarà l’anno della next gen videoludica, con Sony e Microsoft che sono pronte a lanciare rispettivamente PS5 e Xbox Series X. Chiaramente tanta l’attesa da parte dei videogiocatori, la cui curiosità è sostanzialmente proiettata in toto verso i nuovi hardware e verso le performance che saranno in grado di produrre.

Una rincorsa che durerà dodici mesi, un lasso di tempo durante il quale non mancheranno reveal importanti da parte dei diretti interessati, ma anche di tutti coloro che con le nuove console ci lavoreranno a strettissimo contatto, vale a dire gli sviluppatori.

PS5 sugli scaffali a fine anno, vietato farsi trovare impreparati

Non vuole di certo perdere tempo il colosso nipponico, che arriva alla next gen in netto vantaggio rispetto all’antagonista americano. PS5 cavalcherà infatti l’onda lunga generata nel corso degli ultimi anni da PS4, con i fan di casa Sony che non mancheranno di fare il salto generazionale senza deviazioni di sorta.

Ovviamente gran parte dell’appeal della nuova piattaforma dipenderà dalla line up dei titoli che gli faranno compagnia sugli scaffali al lancio, e il 2020 sarà foriero di informazioni a tal senso, in particolar modo l’E3 2020.

Occorrerà però attrezzarsi al più presto per evitare che le scorte del Day One di PS5 si esauriscano: Il rischio di restare senza è come sempre dietro l’angolo. Fortunatamente esiste come sempre la possibilità di effettuare il preordine e quindi prenotare la propria console, con Sony che sembra pronta a dare il via alla marcia d’avvicinamento alla release del nuovo hardware molto presto.

Il mese in cui il tutto potrebbe essere quello di marzo, con gli utenti che quindi potranno “bloccare” il proprio oggetto del desiderio in vista dell’uscita di fine anno.

Non è ancora chiaro il prezzo finale a cui verrà proposta la nuova console, sebbene le ultime indiscrezioni vorrebbero PS5 pronta a dare una spallata a Xbox Series X in virtù di un costo minore.

Chiaramente soltanto i prossimi mesi potranno dare certezze su questo fronte: restate quindi sintonizzati su queste pagine per tutte le ultime novità.

