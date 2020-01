Le migliori telecamere con SIM | Guida all’acquisto 2020

La sicurezza domestica è un problema molto serio, per questo motivo sempre più persone scelgono di installare in casa delle videocamera di sorveglianza. Gli impianti più sofisticati sono estremamente costosi, tuttavia è possibile monitorare soltanto alcuni punti dell’abitazione con delle telecamere di sicurezza. In particolare, i modelli con scheda SIM offrono diversi vantaggi, rispetto a quelli wireless, perciò vediamo come funzionano le telecamere con SIM e quali sono le migliori videocamere SIM 4G in commercio.

Telecamere con SIM: cosa sono e come funzionano

Nel settore della videosorveglianza domestica esistono due tipi di telecamere: quelle collegate alla rete internet tramite modulo Wi-Fi o cavo Ethernet, oppure quelle con SIM Card per la connessione alla rete mobile. Le prime sono modelli molto affidabili, economici, e dispongono di funzionalità avanzate, tuttavia sono complesse da installare e bisogna predisporre il filo per l’aggancio alla rete domestica, ad eccezione dei dispositivi con connessione wireless senza cavo.

Le telecamere 4G, invece, sono utili quando non è presente una connettività Wi-Fi, ad esempio all’interno di una casa di montagna o una seconda abitazione in campagna o al mare. In questi casi basta inserire una scheda SIM nella videocamera, affinché sia possibile vedere e scaricare i filmati da remoto. Attraverso app per smartphone e tablet si può eseguire il download delle immagini, oppure collegare la camera a un servizio cloud, o collegare se supportata una scheda micro SD con sufficiente spazio di memorizzazione.



A seconda del modello queste telecamere possono essere installate all’interno o all’esterno, inoltre possono disporre di funzionalità avanzate come la visione notturna, i sensori per rilevare i movimenti, strumenti per ridurre la presenza di falsi allarmi e il doppio audio. Per quanto riguarda il costo sono solitamente piuttosto care da acquistare, soprattutto se paragonate con il prezzo delle videocamere IP wireless, decisamente più economiche.

Come scegliere la telecamera con SIM giusta?

Per scegliere la videocamera 4G giusta è importante considerare una serie di aspetti e caratteristiche tecniche. Innanzitutto, bisogna guardare la connettività del dispositivo, optando possibilmente per standard 4G LTE, più efficienti rispetto al 3G. Allo stesso tempo è opportuno che sia presente la visione notturna, un sensore PIR per rilevare i movimenti e la compatibilità anche con le connessioni Wi-Fi, per usare la camera in entrambe le modalità.

Da non sottovalutare le opzioni senza fili, con batteria agli ioni di litio ricaricabili, telecamere facile da montare che possono essere installate in qualsiasi punto dell’ambiente da monitorare. Infine, a seconda della finalità bisogna scegliere una telecamera con scheda SIM da interno o da esterno, tuttavia in quest’ultimo caso deve essere omologata, con un rivestimento impermeabile e certificazione IP68 o superiore, altrimenti si rischia di danneggiare le componenti interne irrimediabilmente.

Migliori telecamere con SIM sotto i 150 euro

Telecamera con SIM JPSTKER 3G

Una telecamera con scheda SIM economica è la JPSTKER 3G , un modello piccolo e compatto ideale per la videosorveglianza degli ambienti interni della casa. Questo dispositivo non supporta la connettività Wi-Fi, infatti è dotato di un alloggiamento per una SIM Card 3G per la connessione con i dati mobili. La camera può registrare video in live streaming, dispone di un sistema a doppio audio e può essere configurata da remoto tramite l’App Tycam. Dispone della visione notturna, un obiettivo grandangolare da 109°, LED a infrarossi ed è compatibile con l’archiviazione in cloud o su micro SD.

Offerta 3G Sicurezza Telecamera, JPSTKER Telecamera di Sorveglianza con video... 3G Connessione - Accedi a streaming video live o filmati registrati da...

A doppio senso Audio - Altoparlante e microfono integrati consentono...

Videocamera con SIM BES 24866

Tra le telecamere con SIM 4G di fascia media c’è la BES 24866 , un modello semplice, ma dotato di una buona risoluzione e una connettività completa. La videocamera è compatibile con i collegamenti alla rete Wi-Fi di casa e al traffico mobile con scheda SIM 4G, funzionando anche con una copertura 3G e con tutte le SIM Card dei principali gestori di telefonia italiani. Omologata per un uso interno è di facile installazione, riesce a registrare anche di notte con l’illuminazione a LED, dispone di un microfono integrato per captare i rumori ambientali, con angolo di visione piuttosto ampio e impostazione delle funzioni dall’app per i device mobili.

BES 24866 Telecamera Ip con Sim 4G, 2 LED Array Wireless, Ip66, Micro... Questa meravigliosa telecamera Wi-Fi 4g con tecnologia gsm per la...

Infatti basterà acquistare una scheda sim con traffico internet e la...

Migliori telecamere con SIM sopra i 150 euro

Telecamera con SIM Gekocam

Salendo di prezzo una telecamera a batteria con SIM 4G è la Gekocam , una videocamera GSM moderna e funzionale ad alta risoluzione. Il device propone una connettività ampia, sia con modulo Wi-Fi tradizionale per collegarsi alla rete internet di casa, sia una tecnologia GSM SIM 4G per agganciarsi al traffico mobile. Questo modello funziona con qualsiasi SIM 3 e 4G Vodafone, Wind e TIM, è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio per funzionare anche senza corrente, inoltre vanta una definizione HD da 1MP e risoluzione di 1280×720 pixel. Il sensore PIR rileva i movimenti umani, è possibile registrare video con una scheda micro SD e scattare foto in formato JPG.

Offerta Gekocam - La Cam che attacchi ovunque - Telecamera GSM Wifi 4G con... La prima Telecamera Wifi 4G LKM Security con Tecnologia GSM per la...

Nella Telecamera Wifi 4G è presente una batteria ricaricabile a Litio...

Videocamera con SIM Reolink Go

La Reolink Go è una telecamera con SIM 4G da esterno con batteria ricaricabile, un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo adeguato e una scheda V-SIM Vodafone inclusa nella dotazione. La connettività permette di scegliere tra la modalità 3 o 4G LTE, mentre non è presente il supporto per le reti LAN e Wi-Fi, con struttura impermeabile per resistere alle intemperie, visione notturna Starlight e sensore d’immagine CMOS. La videocamera di sicurezza può registrare video in qualità Full HD, rileva i movimenti grazie al sensore PIR ed è configurabile tramite l’app Reolink, scaricabile gratuitamente su Google Play Store e Apple Store.

Reolink Go 1080P HD Telecamera Wireless Mobile 4G-LTE, Videocamera... Connettività Mobile 4G-LTE e 3G Ovunque: Reolink Go, una telecamera...

Batteria Ricaricabile o Alimentata ad Energia Solare: Ricaricabile...

Telecamera con SIM Arlo Go VML4030-100PES

Un modello veramente esclusivo è la telecamera con scheda SIM 4G e registratore Arlo Go VML4030-100PES , un dispositivo avanzato di ultima generazione per la videosorveglianza domestica. La telecamera può essere installata sia all’interno che all’esterno, è compatibile con le SIM Card di tutti gli operatori e le connessioni 4G e 3G LTE, inoltre funziona anche con la connettività Wi-Fi e gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Si tratta di un modello senza fili, gestibile tramite app da smartphone o tablet, con qualità video HD, visione notturna e registrazione in cloud o su micro SD, con slot integrato all’interno della struttura.