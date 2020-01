La nuova era del Samsung Galaxy S20 (e non S11) preannunciata al CES 2020?

Il più atteso di tutti, in questa prima parte del 2020, sarà il Samsung Galaxy S20 che prenderà il posto del Samsung Galaxy S11 con un lancio previsto “ufficiosamente” per il prossimo 11 febbraio. Proprio la serie top di gamma dovrebbe prendere una nomenclatura non sequenziale rispetto agli attuali Galaxy S10 e la sostanziale novità sarebbe spiegata con l’intenzione di dare il via ad una nuova era per gli smartphone del produttore. Proprio un’epoca rivoluzionaria che forse vedrà la sua alba già nel corso del CES 2020.

Il CES 2020 avrà il via il 7 gennaio a Las Vegas e si protrarrà nella grossa metropoli del Nevada fino al 10 gennaio. Come già preannunciato, nel corso della conferenza, non si assisterà al lancio di nessun Samsung Galaxy S20 o Galaxy S11, come dir si voglia: eppure un keynote del produttore previsto per il 6 gennaio sembra fare da apripista proprio alle prossime importanti uscite hardware. L’argomento dell’evento del colosso sudcoreano è abbastanza corposo, ossia un approfondimento doveroso sui dispositivi perfettamente integrati con una rinnovata intelligenza artificiale (che prenderà il nome di NEON), serviti da chip all’avanguardia con supporto 5G in grado di cambiare le abitudini degli utenti. Impossibile credere che una simile portata rivoluzionaria non abbia nulla a che fare proprio con la prossima serie ammiraglia.

Con qualche settimana di anticipo, insomma, il Samsung Galaxy S20 potrebbe essere almeno preannunciato in alcune delle sue funzioni di punta. Per quanto in nessun modo ne vedremo le sembianze o ne scopriremo le specifiche hardware dal palco della città di Las Vegas, è credibile che qualche anticipazione allieterà il lancio dei prossimi top di gamma (di certo in tre modelli). Proprio la conferenza Samsung potrà essere seguita attraverso i canali aziendali ufficiali web (https://news.samsung.com/global) e Facebook (https://www.facebook.com/samsungelectronics). Appuntamento dunque fra soli 4 giorni: senza dubbio l’evento sarà interessante e pieno di spunti.