Il nuovo album di Justin Bieber presentato nel documentario Seasons in esclusiva su YouTube

Il nuovo album di Justin Bieber sta per arrivare. A ricordarcelo è il documentario che presto sarà trasmesso in esclusiva su YouTube e nel quale è concesso un primo assaggio del prossimo singolo dell’artista canadese.

In arrivo il nuovo album di Justin Bieber

Per il momento, l’unico indizio sul nuovo album è che sarà diverso dagli altri, mentre è già disponibile il trailer del documentario che sarà trasmesso da YouTube a cominciare dal 27 gennaio prossimo e in 10 episodi totali, attesi per le serate del lunedì e del mercoledì.

Justin Bieber nel documentario Seasons

Nel documentario, il cui trailer è stato annunciato il 31 dicembre scorso, si racconteranno alcuni dei passaggi della realizzazione del nuovo album, quello che darà un seguito naturale a Purpose, rilasciato nell’ormai lontano 2015.

Season sarà trasmesso su YouTube

Il prodotto di YouTube conterrà anche immagini inedite e tratte dalla vita privata di Justin Bieber. Ci sarà quindi spazio per alcune immagini inedite tratte dal recente matrimonio con Hailey ma sarà anche approfondito il periodo buio seguito alla pubblicazione dell’album, nel quale l’artista aveva deciso che era arrivato il momento di cancellare alcune delle date del tour per dedicarsi alla sua salute personale.

Il ritorno di Justin Bieber è comunque imminente e si intitola Yummi. La musica del nuovo album sarà anche portata in tour in Nord America, ma non è ancora chiaro se i concerti arriveranno fino in Italia così com’era accaduto nel caso di Purpose.

Il ritorno a sorpresa di Justin Bieber

Sorprende la scelta di voler tornare con un nuovo album, dal momento che l’artista aveva dichiarato di avere tutta l’intenzione di dedicarsi alla sua salute e stare lontano dalla musica per un bel po’. Evidentemente e fortunatamente, il periodo buio sembra essere terminato e Justin Bieber ha così deciso che era arrivato il momento di riprendere il lavoro e proporre qualcosa di completamente nuovo.

Presto il tour di Justin Bieber

La promessa di un suo ritorno imminente risale a qualche mese fa ed è in parte stata mantenuta. La nuova musica era infatti attesa entro la fine del 2019 ma arriverà poco dopo, con il primo singolo che uscirà già il 3 gennaio. Si parlerà del nuovo album anche nel corso del documentario che sarà trasmesso a partire dal 27 gennaio e che si svilupperà in 10 episodi. Il tour è invece atteso per la prossima estate, per il momento ufficiale unicamente in Nord America. L’artista potrebbe comunque aggiungere altre date, da portare anche nel corso della prossima annata.

Nel 2019, Justin Bieber si era fatto sentire con il rilascio del singolo di Ed Sheeran, I Don’t Care, con il quale hanno raggiunto le radio e un incredibile successo di vendite. Il brano è poi stato inserito nel nuovo EP dell’artista britannico, che ha riservato un disco ad alcuni grandi duetti.

Il trailer del documentario rivela inoltre le prime emozioni dell’artista canadese in merito al nuovo album. Justin Bieber si è infatti definito molto emozionato, oltre a essere nervoso. Il prossimo album sarà diverso, probabilmente dal precedente, ma gli indizi sul suo contenuto sono ancora molto pochi.