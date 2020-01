Iginio Massari a Masterchef Italia 2020 tra piatti di mare e dolci: primi eliminati e anticipazioni del 2 gennaio

Iginio Massari a Masterchef Italia 2020. Il sogno di tutti diventa realtà anche in questa edizione del cooking show che è arrivato in tv proprio lanciato da un promo in cui i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, trovavano nel re dei dolci un vero e proprio appoggio. Il pasticcere arriverà questa sera in studio per la terza puntata del cooking show che metterà ai fornelli i 20 concorrenti di questa edizione tra piatti di pesce, dolci e i primi eliminati che dovranno rinunciare sin da subito, o quasi, al loro grembiule bianco.

I protagonisti di Masterchef Italia 2020 saranno Andrea De Giorgi, 23 anni, commesso nato a Lecce; Annamaria Magi, 54 anni, casalinga di Lecce; Marisa Maddalena Maffeo, 33 anni, infermiera, nata a Battipaglia; Milenys de Las Mercedes Gordillo Sanchez, 49 anni, commessa a Camerino, cubana; Antonio Lorenzon, 43 anni, art director, di Bassano del Grappa (VI); Davide Tonetti, 30 anni, da Trieste, ora disoccupato; Maria Assunta Cassetta, 53 anni, insegnante, di Rapolla (PZ); Nicolò Duchini, 29 anni, social media manager, di Montepulciano (SI); Giada Meloni, 26 anni, copywriter, da Cornaredo (MI); Nunzia Borrelli, 44 anni, estetista, nata a Torre Del Greco ma trasferitasi a Salerno; Luciano Di Marco, 52 anni, geometra di Palermo, sanguigno e appassionato, volto noto al pubblico di MasterChef; Domenico Letizia, 36 anni, avvocato di Marcianise (CE); Francesca Moi, 29 anni, cassiera, nata a Cagliari; Maria Teresa Ceglia, 31 anni, consulente finanziaria di Cerignola (FG); Vincenzo Trimarco, 64 anni di Salerno; Alexandro Picchietti Fabrizi, 40 anni, gruista, da Roma; Gianna Meccariello, 29 anni, commessa, nata a Caserta; Rossella Costa, 48 anni, imprenditrice, di Catanzaro; Fabio Scotto di Vetta, 37 anni, avvocato di Napoli; Giulia Busato, 31 anni, impiegata, di Treviso.

Due di loro, però, questa sera lasceranno lo studio in seguito alle prime prove di questa edizione che si aprirà con la prima Mistery Box che chiamerà i concorrenti a realizzare in 60 minuti un piatto con tutti o alcuni degli ingredienti che sono stati selezionati per loro da parenti e amici. Il migliore avrà un grande vantaggio nell’Invention Test che vedrà entrare in studio ben tre ospiti, tre chef esperti di prodotti ittici Daniele Usai, Gianpaolo Raschi e Terry Giacomello per una sfida dedicata ai frutti del mare. Il vincitore di questa prova avrà un vantaggio nella successiva sfida ma non prima che vada in scena la prima eliminazione.

Con l’arrivo in studio di Iginio Massari i concorrenti verranno messi di nuovo alla prova e si metterà a segno una seconda eliminazione.