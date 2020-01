I migliori videogiochi in uscita a gennaio 2020, Dragon Ball Z Kakarot in testa

Ve lo diciamo da subito, i videogiochi in uscita a gennaio 2020 non sono di certo tantissimi. D’altronde il 2019 è stato uno degli anni più intensi di sempre per gli amanti dell’universo in pixel e poligoni. Non solo per via dell’incredibile qualità dei titoli proposti, ma anche per le promesse tecnologiche che profumano di rivoluzione – pensiamo a Google Stadia e al game streaming in generale. Senza dimenticare il debutto di produzioni che hanno saputo decretare la completa maturazione del medium e scatenare il dibattito su tematiche molto vicine all’attualità, come nel caso di Death Stranding.

Fare di meglio è dunque molto difficile, ma il lancio delle console next-gen fissato per la fine dell’anno appena iniziato non può che rendere l’animo di tutto il popolo geek realmente infuocato. Se poi consideriamo che sono già stati annunciati molti giochi piuttosto promettenti in arrivo nel corso dei prossimi mesi – pensiamo, solo per fare qualche esempio, a Resident Evil 3 Remake, The Last of Us Part 2 o al rifacimento di Final Fantasy 7 -, capirete che l’interesse per le piattaforme current-gen è ancora piuttosto elevato, nonostante gennaio non sia esattamente un mese denso di debutti. Come da tradizione, andiamo comunque a snocciolare tutte le uscite previste su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, evidenziando quelle più accattivanti per un nerd che si rispetti. Voi non dovete fare altro che reggervi forte al pad e seguirci in questo coloratissimo viaggio!

Le uscite su PS4 di gennaio 2020

Ad aprire le danze dei videogiochi in uscita a gennaio del 2020 troviamo il monolite nero di casa Sony, quella PlayStation 4 regina del mercato per tutta la durata della generazione in corso. Dopo il completo disastro ludico del predecessore, i ragazzi di BigBen Interactive riprovano a sedurre gli appassionati di tennis con AO Tennis 2, in uscita il prossimo 9 gennaio e sempre su licenza ufficiale degli Australian Open. Non mancheranno un ricco editor per creare il nostro atleta personalizzato e naturalmente i grandi nomi dei circuiti ATP e WTA, come Rafael Nadal, Ash Barty e Angelique Kerber – solo per citarne alcuni. E’ però il 17 gennaio 2020 la data che tutti i possessori della console made in Japan dovrebbero cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari. Si tratta infatti della data scelta dal publisher Bandai Namco e dagli sviluppatori di CyberConnect2 per il debutto ufficiale di Dragon Ball Z Kakarot.

Metabolizzata la lunga attesa trascorsa dal primo annuncio, fan vecchi e nuovi dei Saiyan nati dalla matita di Akira Toriyama potranno impugnare il controller e lanciarsi in questo promettente actionRPG a mondo aperto, con cui rivivere l’epopea di Goku. Non saranno presenti solo gli eventi principali della serie Z, ma anche attività e piccoli archi narrativi inediti che puntano ad approfondire la storia di comprimari e villain, offrendo un motivi più che valido all’acquisto anche a chi conosce a menadito la trama di manga e anime. C’è pure una solida componente picchiaduro per gli scontri, in cui scatenare le abilità e i colpi più iconici dei personaggi di DBZ.

Il 21 del mese, poi, la lista di videogiochi in uscita a gennaio su PS4 si arricchirà con Moons of Madness, che si propone come un’avventura horror con visuale in prima persona. In questo thriller sci-fi, vestiremo i panni del tecnico Shane Newehart, chiamato ad esplorare una base di ricerca su Marte a seguito di un misterioso segnale di SOS inviato proprio dal pianeta rosso. C’è poi, due giorni dopo – quindi il 23 -, Rugby 20, nuova incarnazione della simulazione dedicata al nobile sport di squadra, accompagnata lo stesso giorno dal primo DLC narrativo di Kingdom Hearts 3, ReMind.

L’espansione messa a punto dal game director Tetsuya Nomura e dagli sviluppatori di Square Enix propone una trama che corre in parallelo agli eventi già visti nel videogame principale, permettendoci di impersonare altri personaggi oltre ai soliti Sora, Pippo e Paperino, con tanto di nuovi episodi, boss mai visti e segreti che arricchiranno l’esperienza del titolo ruolistico. Sempre parlando di giochi di ruolo, sarà la versione console di Pillars of Eternity 2 Deadfire a sedurre gli animi dei fan su PS4 a partire dal 28 gennaio. Con naturalmente tutti i sontuosi contenuti già visti in passato su personal computer. Sempre il 28, sarà la volta di Journey to the Savage Planet, che ci permetterà di partire all’esplorazione di un pianeta esotico dai colori accesi. Qui dovremo studiare la fauna e la flora aliena per permettere la colonizzazione, con tanto di notevoli citazioni delle opere di fantascienza cult degli anni ’90. Chiudono la prima “mesata” videoludica dell’anno due videogame al debutto il 30 gennaio. Il primo è lo shooter di stampo arcade Sisters Royale, in cui cinque sorelle dovranno darsi battaglia per contendersi l’amore di un solo ragazzo, mentre il secondo è Arc of Alchemist, nuova avventura ruolistica che si ispira ai capitoli classici delle serie di Legend of Mana e Final Fantasy.

I videogiochi in uscita a gennaio su Xbox One e PC

Tra i migliori videogiochi in uscita a gennaio del 2020 non mancano naturalmente produzioni indirizzate anche a PC e Xbox One. L’8 del mese, personal computer e la console di ultima generazione firmata Microsoft andranno ad accogliere infatti Regions of Ruin, un simpatico mix tra platform e gioco di ruolo realizzato in pixel art, e in cui dovremo difendere il nostro regno dagli attacchi di un’orda di predoni. Il giorno dopo – quindi il 9 gennaio 2020 – sia Xbox One che PC giocheranno a tennis con AO Tennis 2, mentre i cultori di mouse e tastiera potranno finalmente acquistare Monster Hunter World Iceborne. Come già avvenuto su console, questa grande espansione messa a punto da Capcom ci porta nelle Distese Brinose per vivere nuove avventure e cacciare nuovi minacciosi mostri, con una serie di equipaggiamenti e tecniche nuovi di zecca.

Il 15 gennaio, e solo su PC, sarà poi la volta di Lightmatter, un puzzle game in prima persona che ci spinge a risolvere diversi rompicapi sfruttando i giochi tra luci e ombre, e i loro particolari equilibri, all’interno di una struttura ipertecnologica sfuggita al controllo dei suoi stessi creatori. Saltando al 17, tra i videogiochi in uscita a gennaio 2020 non possiamo dimenticare il già citato Dragon Ball Z Kakarot, una vera e propria dichiarazione d’amore ludica per tutti i fan della saga nipponica. Lo stesso giorno, Xbox One aprirà le porte a Hovership Havoc, mentre il 21 sarà la volta di Moons of Madness e il 23 di Rugby 20 e Kingdom Hearts 3 ReMind. Solo gli utenti PC, invece, potranno godersi The Walking Dead: Saints & Sinners, che porta gli zombie di Robert Kirkman nella realtà virtuale. Come lecito attendersi, saremo chiamati a reperire le risorse necessarie per sopravvivere assieme alla nostra comunità in un mondo ormai devastato dalla pandemia.

Il 24, invece, segnerà l’uscita dello strategico in tempo reale Commandos 2 HD Remaster, seguito il 28 da un altro remaster di un RTS amatissimo dal popolo PC, vale a dire Warcraft 3: Reforged. Abbiamo anche DCL The Game, vale a dire il videogioco su licenza ufficiale della Drone Champions League, la principale competizione sportiva internazionale dedicata alle sfide tra droni. Chiudono Pillars of Eternity 2 Deadfire – solo su Xbox One – e Journey to the Savage Planet.

Le uscite di gennaio 2019 per Nintendo Switch

I videogiochi in uscita a gennaio 2020 continuano la loro corsa anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, versione solo portatile della console ibrida del colosso di Kyoto. A “battezzare” il primo mese dell’anno è Brain Training del Dr. Kawashima, che segna il ritorno della celebre saga di puzzle educativi nata su Nintendo DS nei primi anni 2000. Potremo quindi allenare il nostro cervello con tantissimi esercizi che sfrutteranno anche molte delle feature di Swith, come la telecamera IR, i giroscopi, la funzione di movimento e il Rumble HD dei controller Joy-Con.

Il 9 gennaio, poi, sarà il turno di AO Tennis 2, sequel che va a riformulare il gameplay del predecessore rendendolo più fluido e intuitivo, così da adattarsi allo stile di ogni gamer. Non solo, anche il comparto grafico è sensibilmente migliorato, mentre è stato introdotto un editor piuttosto ricco per creare da zero il nostro tennista. Il giorno successivo, gli schermi di Nintendo Switch andranno a colorarsi grazie ad Aborigenus, un’avventura a scorrimento con elementi platform e ruolistici che fa leva sulle tradizioni ancestrali della cultura aborigena australiana, così come sulla sua arte. To the Moon, una delle avventure indie più apprezzate degli ultimi anni, approderà poi su Switch il 16 gennaio 2020, affiancato da Super Crush KO e seguito – giorno 17 – da Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, crossover tra Shin Megami Tensei e Fire Emblem.

Saltando al 29, tra i videogiochi in uscita a gennaio su Nintendo Switch abbiamo pure Coffee Talk, una bizzarra avventura testuale realizzata dai ragazzi di Toge Productions che ci mette nei panni di un barista di Seattle chiamato a dispensare consigli alla sua clientela. Così come a preparare diverse bevande per soddisfarne via via le richieste. Il 30 gennaio, poi, arriveranno nell’ordine lo sparatutto Sisters Royale, l’action roguelike Skellboy e il gioco di ruolo di stampo nipponico Arc of Alchemist.