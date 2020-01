Come visualizzare i Best Nine 2019 su Instagram: 3 soluzioni

I best Nine 2019 Instagram rappresentano ancora uno dei giochini social più in voga in questo momento, nonostante il 2020 sia appena iniziato. Uno sguardo all’anno appena trascorso per comprendere cosa di meglio ci siamo lasciati alle spalle al 31 dicembre è d’obbligo, soprattutto per coloro che vogliono fare la conta dei like ricevuti e dunque del loro seguito sulla piattaforma.

Per chi non lo sapesse i Best Nine 2019 Instagram non sono affatto cosa nuova. Già del 2018 in molti avevano partecipato alla stessa iniziativa per comprendere quali fossero le foto che avevano ricevuto più “mi piace” nel corso dell’anno appena trascorso. La formula della funzione è identica anche per i 12 mesi che ci hanno preceduto e dunque, in pochi istanti, si potranno conoscere i 9 migliori contributi pubblicati sul proprio profilo social in termini di reazioni scatenate tra i nostri follower.

Come ottenere i best nine 2019 Instagram via browser

Per avere a disposizione i migliori 9 scatti del 2019, quelli che indubbiamente hanno raccolto un più o meno considerevole successo sulla piattaforma, la prima strada da intraprendere passa per un browser web. Il sito ufficiale che consente di ottenere in pochi istanti la propria griglia 3×3 di risultati del social per immagini è questo. Visitando il sito in questione non si dovrà fare altro che inserire il proprio ID instagram appunto all’interno di un form e scegliere il comando “ottieni”. Va sottolineato come una simile procedura non richiede l’inserimento di altri dati sensibili come il numero di telefono e la mail e per questo motivo è abbastanza raccomandabile.

I Best Nine 2019 Instagram grazie a due app mobile

Per chi non preferisce la soluzione via browser per recuperare i propri best Nine 2019 Instagram, vanno segnalate almeno un paio di app utili allo stesso scopo. In effetti, sia sul Play Store che su iTunes, esistono una serie di strumenti che consentono di recuperare le 9 foto che hanno ottenuto un numero maggiore di “Mi Piace” durante i 12 mesi che ci siamo lasciati alle spalle. Le app per iPhone e per Android richiedono tuttavia autorizzazioni speciali e l’accesso ad alcuni dati personali. (cosa non prevista, come già sottolineato, nel caso della versione via browser della funzione). In poche parole dunque, è consigliabile verificare i permessi richiesti prima di fornire eventuali autorizzazioni.

Recuperare i Best Nine 2019 Instagram manualmente

Rispetto alle due soluzioni precedenti, quest’ultima proposta comporterà tempo e fatica. Mentre nell’estrapolazione dei contenuti via browser e via app, in un modo e nell’altro, per ottenere i Best Nine 2019 basteranno pochi istanti, in quest’ultimo caso protrerrebbero servire anche delle ore (in base alla propria attività social questo è chiaro). La strada proposta è quella in effetti di spulciare manualmente tutti i contenuti caricati sul social network nell’anno che ci ha proceduti e dunque conservare solo i 9 scatti che hanno ottenuto più “Mi piace”. A questo punto, farne un doveroso collage con le funzioni interne sempre all’app Instagram, non sarà difficile. Quest’ultima soluzione ha di certo dalla sua parte il beneficio di non appoggiarsi a servizi terzi e dunque risulta essere la più sicura per la protezione dei propri dati personali.