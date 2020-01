Cast e personaggi di Poldark 5, dal 3 gennaio l’ultima stagione in onda su laF

Poldark 5 debutta in prima visione assoluta in Italia, dal 3 gennaio su laF (canale 135 di Sky): si tratta dell’ultima stagione per la serie drammatica in costume, che dopo 43 episodi e una trama lunga 20 anni di storia si conclude con gli 8 episodi finali.

La saga tratta dai romanzi di Winston Graham ha conquistato in questi anni numerosi premi e riconoscimenti: dal 2015, questo adattamento della BBC ha appassionato il pubblico inglese ma ha avuto un discreto successo anche in diversi Paesi d’Europa.

In Italia viene trasmessa da laF, il canale televisivo del gruppo Feltrinelli, ed è disponibile su Sky Go e Sky on demand: con l’uscita della quinta stagione, su Sky Box Sets sono state rese disponibili le precedenti 4.

Con Poldark 5, ambientata all’inizio del XIX secolo, si conclude l’epica saga che ha per protagonista il romantico eroe Ross Poldark, interpretato da Aidan Turner. Dopo aver lasciato Londra in seguito alla tragica morte di Elizabeth Warleggan (Heida Reed), il capitano è intenzionato a trascorrere più tempo con le persone che ama, tra cui la ritrovata moglie Demelza (Eleanor Tomlinson). Ma il vecchio amico e commilitone Ned Despard (la new entry Vincent Regan) gli invia un’inaspettata richiesta d’aiuto che lo costringerà a mettere in discussione la profonda lealtà nutrita verso il re e il Paese. Mentre Dwight (Luke Norris) e Caroline (Gabriella Wilde) decidono di unirsi alla sua causa, George Warleggan (Jack Farthing) mette ancora una volta a repentaglio l’onore della dinastia Poldark: provato dalla morte della moglie e dai suoi continui sotterfugi, minaccerà il buon nome della famiglia, trovando però una Demelza determinata a non dargliela vinta. E Drake (Harry Richardson) e Morwenna (Ellise Chappell) vedono sconvolta la loro serenità familiare dalla necessità di affrontare delle scelte che potrebbero minare il loro legame.

Numerosi sono i nuovi ingressi nel cast: oltre a Regan, arrivano Kerri McLean nel ruolo di Kitty Despard, ex-schiava moglie di Ned, Sofia Oxenham nel ruolo della rancorosa serva Tess Tregidden, e Peter Sullivan come il ricco mercante Ralph Hanson, padre di Cecily (Lily Dodsworth-Evans) che instaura un legame molto forte con Geoffrey Charles (Freddie Wise).

Ecco le immagini ufficiali della quinta ed ultima stagione di Poldark, con i protagonisti storici e le new entry del cast.

Nel settembre 2018 BBC ha annunciato che Poldark 5 sarebbe stata l’ultima stagione della saga, ma la produttrice esecutiva Karen Thrussell non esclude che prima o poi possa tornare in onda con altri capitoli: “Sarà l’ultima serie, per ora. Chi lo sa cosa ci riserva il futuro” ha dichiarato commentando la chiusura della serie.

Sceneggiata da Debbie Horsfield, prodotta da Michael Ray e diretta da Sallie Aprahamian (Doctor Who) e Justin Molotnikov (Stan Lee’s Lucky Man), Poldark 5 va in onda per 4 venerdì a partire dal 3 gennaio 2020, alle ore 21.10, in prima tv assoluta in esclusiva su laF (Sky 135) con gli ultimi 8 nuovi episodi.