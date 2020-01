Un ottimo inizio di 2020 con Huawei P30 Lite ed iPhone 11 tramite offerte Amazon a prezzi top

Non poteva iniziare meglio questo 2020 per tutti coloro che sono alla ricerca di una buona offerta Amazon per l’acquisto di uno smartphone, almeno per quanto riguarda coloro che hanno nel mirino device come i vari iPhone 11 e Huawei P30 Lite. Proprio quest’ultimo è stato al centro di un nostro report negli ultimi giorni, ma oggi 1 gennaio evidentemente possiamo tornare sull’argomento grazie ad un ulteriore abbassamento delle pretese da parte del noto store online. Vediamo pertanto come stiano le cose.

Il prezzo aggiornato per Huawei P30 Lite ad inizio 2020

Partendo dallo stesso Huawei P30 Lite, stamane ho notato che Amazon ce lo propone a soli 227 euro, almeno stando a quanto ho avuto modo di riscontrare al momento della pubblicazione dell’articolo. Si tratta del prezzo più basso, pur parlando di oscillazioni minime, dal Black Friday 2019 fino ad oggi. A questo aggiungo anche il fatto che lo sviluppo software per lo smartphone stia andando avanti senza problemi, sia sul fronte EMUI 10 (coi relativi test sul campo), sia per quanto concerne patch sulla carta secondarie.

Una sola possibilità per acquistare un iPhone 11 a prezzo più basso

Nel caso in cui fosse Apple la vostra passione, allora vi farà piacere sapere che questo mercoledì avrete la possibilità di acquistare un iPhone 11 finalmente a prezzo più aggressivo. Certo, il discorso dovrà essere circoscritto alla variante di colore rosso, ma procedere su Amazon a 779 euro (con un risparmio pari a 60 euro rispetto al prezzo solitamente fissato per il device) non è cosa da tutti i giorni. Assai probabile che a breve l’importo possa variare, a seconda delle richieste da parte del pubblico.

Insomma, come avrete avuto modo di percepire, anche oggi 1 gennaio si possono trovare buone offerte Amazon, a partire proprio da Huawei P30 Lite ed iPhone 11. E voi che ne pensate dei prezzi che vi ho riportato poco fa?