Subito dopo Capodanno la patch di gennaio per 4 Samsung Galaxy: i dettagli disponibili

Nemmeno il tempo di pulire casa dopo il cenone di Capodanno, che possiamo avventurarci già nelle prime patch di gennaio per alcuni Samsung Galaxy in circolazione. Pensare che lo sviluppo software in questo periodo sia riservato solo ai device di fascia alta, come magari avremmo potuto percepire nella giornata di ieri con il nostro ultimo report, sarebbe per forza di cose un errore. Capiamo dunque in quale direzione stiano andando gli sforzi del produttore sotto questo punto di vista.

I primi quattro aggiornamenti per i Samsung Galaxy del 2020

Passando ad aspetti più pratici, una fonte come SamMobile ci consente di individuare subito i quattro Samsung Galaxy per i quali nelle prossime ore avremo l’aggiornamento di gennaio disponibile su larga scala. Mi riferisco ai vari Samsung Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20 e Galaxy A30. Secondo quanto raccolto finora, tutti e quattro i telefoni stanno ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di gennaio in Thailandia.

In linea puramente teorica, tramite l’aggiornamento in questione non dovremmo toccare con mano nuove funzionalità o miglioramenti specifici, oltre al fatto che non sarà questa l’occasione giusta per toccare con mano Android 10 a bordo di uno dei Samsung Galaxy menzionati. Per conoscere il modo in cui il produttore coreano sia intervenuto sul fronte sicurezza tramite la patch di gennaio, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando verrà diramato il bollettino con tutti gli interventi effettuati in questo senso.

Nel frattempo, prendiamo atto che l’aggiornamento di gennaio, in linea di massima, sia in netto anticipo sui Samsung Galaxy. Forse questo denota un importante contributo proprio sul fronte sicurezza per alcune falle da tappare, ma su questo ne sapremo di più solo tra qualche giorno. Che idea vi siete fatti sulla questione? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.