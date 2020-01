Queste Oscure Materie trova la sua giusta dimensione nella serie HBO e rinasce: anticipazioni 1 e 8 gennaio

Queste Oscure Materie trova nuova linfa e rinasce mettendo a segno un’ottima prima stagione. Il risultato è ottimo e se in Patria hanno già visto gli episodi della prima stagione della serie, in Italia lo faranno a partire da oggi, 1 gennaio, su Sky Atlantic e Sky Uno, regalando al pubblico una nuova vita per i romanzi di Philip Pullman che difficilmente possono essere andare bene per gli stressi vestiti che possono offrire le logiche di un lungometraggio di un paio d’ore.

Il tentativo del 2007 è fallito ma non questo visto che la serie tv HBO ha pensato bene di puntare in alto, alla vastità degli universi di Pullman portando sullo schermo le leggende e la mole di materiale presente nei romanzi mettendo da parte, almeno rispetto al film, anche la componente più fantasy e sviscerando la vera essenza di Queste Oscure Materie, critica aperta nei confronti di certi aspetti della Chiesa compresa.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e, da questa sera, anche degli italiani che si sintonizzeranno su Sky Uno e Sky Atlantic per guardare i primi due episodi della prima, e non unica, stagione di Queste Oscure Materie. A completare il quadro quasi perfetto ci pensano la firma di Jack Thorne e i tre personaggi principali ovvero la conturbante Ruth Wilson, il misterioso James McAvoy e la combattiva e giovane Dafne Keen. Il risultato?

Ecco il volto dei protagonisti:

Sarà in onda da oggi, 1 gennaio, su Sky Atlantic con i primi due episodi in cui la giovane orfana Lyra Belacqua, cresciuta al riparo dal mondo tra le mura del Jordan college a Oxford, passa le sue giornate insieme all’amico Roger, anche lui orfano, e al suo daimon, Pantalaimon, per gli amici Pan. Tutto cambia quando il ritorno dello zio Asriel a Oxford causa grandi discussioni e Lyra viene temporaneamente affidata alla misteriosa Signora Coulter, un’esploratrice molto vicina al Magisterium, e il suo amico Roger sparisce nel nulla. Il suo viaggio inizia così tra scoperte future e quelle relative al suo passato.

Queste Oscure Materie andrà in onda anche la prossima settimana, l’8 gennaio, con gli episodi 3 e 4 in cui conosceremo i risvolti dello strano rapporto che la signora Coulter instaurerà con Lyra prima che lei decida di prendere in mano la sua vita ma, soprattutto, le ricerche di Roger che non sembrano aver prodotto molto fino a questo momento. Cosa le succederà nei nuovi episodi? Ecco il promo del terzo episodio: