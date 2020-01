PlayStation Plus di gennaio 2020, annunciati i primi giochi PS4 gratis dell’anno

Lo abbiamo atteso più del dovuto, ma ora l’annuncio dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2020 è finalmente tra noi! Complici le festività natalizie, “mamma” Sony si è ritagliata un po’ più di tempo per andare a ufficializzare quali sono i due videogame che tutti i possessori di una PlayStation 4 – o della più potente PlayStation 4 Pro – potranno scaricare in via del tutto gratuita in versione digitale dal PlayStation Store. Naturalmente a patto di aver sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus, che permette anche di giocare in multiplayer online, di avere a disposizione spazio di archiviazione aggiuntivo in Cloud e di poter approfittare occasionalmente di sconti esclusivi sul negozio virtuale del colosso giapponese.

Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire cosa ci riserverà la prima Instant Game Collection dell’anno. La “grande S” ha scelto prima di tutto di regalare ai suoi fedelissimi Uncharted The Nathan Drake Collection, vale a dire la raccolta che include i primi tre capitoli della saga dedicata all’avventuriero Nathan Drake, apparsi originariamente su PS3 e poi tirati a lucido per PS4. Si tratta, di conseguenza, di Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L’Inganno di Drake, tutti proposti in un unico pacchetto.

Il secondo videogame selezionato per i PlayStation Plus di gennaio 2020 è poi Goat Simulator, di certo non una produzione “tripla A”, ma capace di divenire in breve tempo un vero e proprio cult per la community di videogiocatori. Ci troviamo di fronte ad un folle simulatore che ci mette nei panni di una capra chiamata a distruggere l’ambiente circostante nei modi più disparati, e realizzato dai ragazzi di Coffee Stain Studios. I due nuovi giochi entreranno a par parte della Instant Game Collection per PlayStation 4 a partire dalla tarda mattinata di martedì 7 gennaio. Lo stesso giorno non potremo più mettere in download i giochi PS Plus precedenti, ovvero lo sparacchino Titanfall 2 e Monster Energy Supercross dell’italiana Milestone.