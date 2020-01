Gli ospiti di Roberto Bolle in Danza Con Me il 1° gennaio su Rai1 da Marracash e Nina Zilli a Virginia Raffaele

Roberto Bolle in Danza Con Me apre le prime serate di Rai1. Per la terza volta consecutiva, il nuovo anno di Rai1 si apre con Roberto Bolle e con il suo show tra musica e ballo, Danza Con Me.

Tanti gli ospiti attesi questa sera su Rai1 a partire dalle 21.25, tra esponenti del mondo della musica, della danza internazionale e dello spettacolo che si uniranno a Roberto Bolle per il suo show in prima serata.

Nel 2018 si è aggiudicato il premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo e anche quest’anno Danza Con Me raggiunge la prima serata Rai, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl.

Un mix esplosivo di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile RobertoBolle”, protagonista dello show in qualità di danzatore ma anche ideatore e direttore artistico del format.



Un cast importante arricchisce anche questa edizione. Nomi di rilievo provenienti dal mondo della danza mondiale, ma anche dal mondo del cinema, del teatro e della musica.

I presentatori dell’edizione 2020 sono Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari che racconteranno e spiegheranno al pubblico lo spettacolo.

Gli ospiti di Danza Con Me 2020

Andrea Bocelli e Stefano Bollani si uniranno a Roberto Bolle per riproporre un terzetto che già emozionato l’estate scorsa l’Arena Flegrea di Napoli in occasione di OnDance.



Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala di Milano, si esibirà in alcune coreografie.



Roberto Benigni e Matteo Garrone rappresenteranno il mondo delle favole. Sulle note del Premio Oscar Dario Marianelli – che firma la colonna sonora di Pinocchio -, Bolle ricorderà il mondo del sogno infantile.



A Danza Con Me sono attese anche la simpatia e l’ironia di Virginia Raffaele. Un secondo spazio comico sarà riservato al duo Luca e Paolo.

Per la prima volta nel programma di Roberto Bolle ci saranno Alberto Angela e Luca Zingaretti, protagonista di un omaggio indimenticabile all’umanità di Charlie Chaplin.



Uno spazio alla musica italiana è stato sempre riservato da Roberto Bolle in Danza Con Me. Quest’anno il panorama italiano sarà rappresentato da Nina Zilli, con la quale si ricorderanno i fantastici anni ‘60 in tv e in danza, e da Marracash che si esibirà con Cosmo. Il duetto farà danzare Bolle e i giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala.

La danza di Roberto Bolle sarà ovviamente grande protagonista della serata. Bolle danzerà con la star mondiale del balletto Svetlana Zakharova – Étoile della Scala di Milano e del Bolshoi di Mosca.



Sinatra Suite di Twyla Tharp è il pezzo che Bolle danzerà insieme ad Anna Tsygankova, stella del Dutch National Ballet. Con La Strada di Mario Pistoni su musiche di Nino Rota, Bolle e la Principal dell’Hamburg Ballett Silvia Azzoni renderanno omaggio a Federico Fellini nel centesimo anniversario della sua nascita.



Bolle e Virna Toppi interpreteranno un passo a due tratto da L’Altro Casanova, realizzato da Gianluca Schiavoni per il Teatro alla Scala nel 2011. Virna Toppi è la Prima ballerina scaligera e Principal del Bayerisches Staatsballett di Monaco.

L’appuntamento è su Rai1 martedì 31 dicembre dalle ore 21.25, anche in diretta streaming su RaiPlay.

Danza Con Me è scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Carlo Crocchiolo, Mirco Cucina, Ugo Ripamonti e Rossella Rizzi. La direzione artistica è di Roberto Bolle.



Le scene sono di Giuseppe Chiara. La fotografia è di Carlo Stagnoli. La regia di Cristiano D’Alisera.