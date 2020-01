Come vedere Doctor Who 12 in streaming il 1° gennaio: orari e programmazione

Come vedere Doctor Who 12 in streaming? Dopo quasi un anno di assenza tornano le avventure del Signore del Tempo interpretato da Jodie Whittaker. L’attrice, già vista nella serie Broadchurch, presta il volto alla prima reincarnazione donna del Dottore, apprezzata da pubblico e critica. Nonostante le opinioni contrastanti sulla scorsa stagione, che ha subito non solo il cambio di Dottore ma anche al vertice – Steven Moffat ha lasciato il timone a Chris Chibnall, ora nuovo showrunner, gli ascolti sono stati sufficienti per convincere la BBC a confermare una dodicesima stagione.

Il 1° gennaio 2020, Doctor Who 12 inaugura il nuovo ciclo di episodi con un doppio appuntamento; la première, divisa in due parti, sarà trasmessa a Capodanno e si concluderà il 5 gennaio. Successivamente, la messa in onda sarà a cadenza settimanale, secondo la programmazione britannica, con un episodio ogni domenica sera.

I fan italiani del Signore del Tempo avranno occasione di guardare Doctor Who 12 in streaming? Nel Regno Unito, la serie viene trasmessa da anni sulla rete principale, la BBC One, fruibile attraverso il sito web ufficiale. Purtroppo l’emittente non permette agli utenti di altri Paesi di usufruire di alcuni servizi se non previa registrazione.

Ci aspetta quindi una lunga astinenza, poiché la nuova stagione non ha ancora una data di lancio nel nostro Paese. Rai4 si occupa della messa in onda in chiaro e in prima visione, ma al momento non ci sono notizie al riguardo (probabilmente debutterà solo nell’autunno del prossimo anno). Doctor Who inoltre non è disponibile sulla piattaforma Netflix, ma è possibile trovare le stagioni dalla quinta alla decima sul servizio Amazon Prime Video.

Tuttavia Doctor Who 12 in streaming è disponibile tramite FilmOn, un fornitore televisivo online, la cui registrazione è puramente gratuita, che permette agli utenti di tutto il mondo di guardare in diretta ogni programma televisivo, principalmente in onda nel Regno Unito. Tra i canali vi è infatti il gruppo più famoso, BBC e ITV. Lanciato nel 2010, il servizio contiene più di 600 canali e 90,000 titoli on demand. Per vedere il primo episodio di Doctor Who 12 in streaming basta sintonizzarsi alle 19:55 (ora locale italiana).

La première di Doctor Who 12 si intitola Spyfall part. 1 e vede il Dottore e i suoi companion correre in soccorso a diversi agenti dell’Intelligence sparsi per il mondo, che sono stati attaccati da forze aliene. L’MI6 quindi si rivolge all’unica persona che può aiutarli: il Dottore. Il gruppo viaggia in ogni angolo del Pianeta per cercare delle risposte, mentre vengono attaccati da ogni fronte. La sicurezza della Terra è nelle loro mani; ma dove li condurrà questa cospirazione interplanetaria?

Nel cast principale di Doctor Who 12, oltre a Jodie Whittaker, troviamo Bradley Walsh nei panni di Graham; Tosin Cole interpreta Ryan; Mandip Gill è Yasmin. Nel corso della dodicesima stagione, il gruppo affronterà vecchi e nuovi nemici, tra cui e Judoon, nemici alieni che hanno già avuto a che fare con il Dottore interpretato da David Tennant. Insieme a questa razza, previsto il ritorno dei Cybermen.

L’account social di Doctor Who ha già iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione. Non vediamo l’ora.