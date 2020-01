Cast e personaggi di Shetland 4 su Giallo, i nuovi episodi in prima tv da Capodanno

Il giorno di Capodanno debutta una prima tv assoluta, Shetland 4 su Giallo, con i nuovi episodi in prima visione in chiaro per l’Italia.

La serie televisiva scozzese scritta da David Kane è ispirata ai pluripremiati e omonimi racconti polizieschi di Ann Cleeves, il cui protagonista è l’ispettore Jimmy Perez, che affiancato dalla sua quadra di investigatori combatte il crimine nella piccola comunità degli abitanti delle isole Shetland, nell’arcipelago scozzese.

Gran parte delle riprese della serie si svolgono nella terraferma scozzese, soprattutto a Glasgow, mentre le ambientazioni esterne mozzafiato sono perlopiù realizzate nelle Shetland.

Nel cast di Shetland 4 su Giallo dal 1° gennaio tornano i protagonisti Douglas Henshall, nei panni del detective ispettore Jimmy Perez, Alison O’Donnell nel ruolo della detective sergente Alison “Tosh” Macintosh e Steven Robertson nel ruolo dell’agente investigativo Sandy Wilson. Nel cast compaiono anche Julie Graham nel ruolo del pubblico ministero Rhona Kelly, Lewis Howden come il sergente di polizia Billy McCabe, Erin Armstrong nel ruolo di Cassie Perez, figliastra di Jimmy, Mark Bonnar come Duncan Hunter, il padre biologico della ragazza, ed Anne Kidd nel ruolo della patologa forense Cora McLean.

Per il suo ruolo in Shetland, Henshall ha vinto il BAFTA Scotland Award nel 2016 come miglior attore televisivo, così come la serie è stata premiata come migliore serie televisiva drammatica.

In questi anni Shetland ha consolidato il suo pubblico e lo scorso dicembre è stata rinnovata per una sesta e settima stagione in onda rispettivamente nel 2020 e nel 2021 nel Regno Unito: un doppio rinnovo che arriva dopo una media consolidata di oltre sei milioni di spettatori su BBC One.

Ognuna delle stagioni della serie, ad eccezione della prima che consta di sole due parti, è composta da 6 episodi da 60 minuti: Shetland 4 è stata trasmessa nel Regno Unito per la prima volta da BBC One a febbraio 2018, ottenendo oltre sei milioni di telespettatori per il primo episodio. In Italia Shetland 4 su Giallo viene trasmessa in prima serata, dalle 21.10, e in replica domenica 5 gennaio (alle 15:20 e alle 23:10) e martedì 7 gennaio (alle 15:20).

La stagione parte con la riapertura di un caso vecchio di 23 anni, quando un condannato per omicidio, Thomas Malone, viene rilasciato dal carcere e contemporaneamente due donne vengono ritrovate strangolate.

La programmazione di Shetland 4 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre e 144 di Sky) prevede un episodio in prima tv ogni mercoledì, in prima serata, per sei settimane.