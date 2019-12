Potrebbe non avere il notch il prossimo iPhone 12: ecco il brevetto

Il notch vi ha stancato e gradireste che scomparisse su iPhone 12? Come riportato da ‘letsgodigital.org‘, ci ha pensato il Japan Patent Office ad alimentare le speranze degli utenti, riferendosi ad un melafonino full-screen, anche se i bordi non sarebbero così ridotti come il termine suggerirebbe.

Il design si riallaccerebbe all’interfaccia utente, e non al form-factor del corpo macchina. Potrebbe anche darsi la mela stia semplicemente testando la soluzione, e che alla fine si torni al notch, abbandonando l’idea di un sistema più discreto. Le immagini riprese dalla fonte di cui sopra ci mostrano dispositivo da cui non è possibile scorgere sensori per le impronte digitali o fotocamere, ma solo l’altoparlante anteriore, i pulsanti laterali e quella porzione che fuoriesce dalla scocca della fotocamera posteriore (seppur il retro non risulti per nulla visibile dalle immagini).

Non sappiamo quanto credito dare alle indiscrezioni sopra riportate, che un po’ sembrano anche contraddirsi tra loro. Sul conto di iPhone 12 sappiamo sarà compatibile con il nuovo standard di rete 5G di ultima generazione grazie alla presenza del modem Snapdragon X55 di casa Qualcomm, e che qualche variante godrà di un sensore della fotocamera stabilizzato.







Riepilogando quanto sopra detto, la situazione emersa dai rumors oggetto dell’articolo non è poi così chiara, e quindi non è il caso di fare voli pindarici su quello che accadrà solo tra diversi mesi. Considerate le indiscrezioni come una possibilità, seppur remota, che permetterebbe alla prossima generazione di iPhone 12 di fare un salto di qualità non indifferente anche in termini di design (senza nulla togliere alle precedenti generazioni, che pure trasudano un certo fascino trattandosi di dispositivi curati nei minimi dettagli). Voi che idea vi siete fatti in merito? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.