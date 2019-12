Michelle Williams incinta del fidanzato Thomas Kail? Galeotto il set di Fosse/Verdon

Scoppia il gossip di fine anno e travolge i fan di Michelle Williams e di tutti coloro che continuano ad amarla per il suo ruolo in Dawson’s Creek. Da allora ne è passata tanta acqua sotto i ponti per lei ma sembra proprio che nessuno l’abbia dimenticata, anzi. Ruolo dopo ruolo i suoi fan sono diventati sempre più numerosi ed è proprio adesso che si trova sul set di Venom 2 che impazza il gossip che la vede protagonista al fianco di Thomas Kail.

Secondo quanto riporta People sembra proprio che l’attrice Michelle Williams e il regista di “Hamilton” Thomas Kail siano vicini ad una svolta nel loro rapporto. Non solo la fonte vicina alla coppia svela che i due si sono fidanzati ufficialmente e sarebbero addirittura in procinto di sposarsi, ma che sarebbero già in attesa del loro primo figlio insieme.

Il gossip è scoppiato quando Michelle Williams è stata avvistata in una boutique per bambini di Seraphine a Kensington con tanto di pancino sospetto. L’attrice era intenta a comprare dei vestiti per bambini anche se questo, a dirla tutta, sembra un po’ poco per provare la sua gravidanza. Al momento sui social tutto tace nonostante il gossip e anche i manager dei diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la notizia o presunta tale. La coppia è stata avvistata poi in giro per Londra dove l’attrice si trova per le riprese del suo nuovo film.

Kail è stato il regista della serie “Fosse / Verdon” e sembra che da allora siano inseparabili. Dal canto suo Michelle Williams non sarebbe al suo primo figlio visto che è già mamma di Matilda, 14 anni, avuta dal ex fidanzato Heath Ledger. Proprio parlando della morte dell’amato compagno, l’attrice si era detta pronta a trovare un nuovo amore. Lei stessa a Vanity Fair, il giugno dello scorso anno, aveva rivelato:

“Non ho mai rinunciato all’amore. Dico sempre a Matilda, “Tuo padre mi amava prima che qualcuno pensasse che fossi di talento, o carina, o che avessi dei bei vestiti”.

Sarà Kail l’uomo giusto per lei e per la sua famiglia? Lo speriamo davvero.