Guida Fortnite Mezz’Inverno: come sparare fuochi d’artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti

Le sfide di Fortnite Mezz’Inverno 2019 non si fermano neppure per l’ultimo giorno dell’anno. Con il 2020 alle porte, la Battaglia Reale firmata dai ragazzi di Epic Games continua infatti a regalare sorprese e missioni sempre rinnovate a tutti gli appassionati, impegnati sul secondo capitolo del gioco e sui server messi a disposizione dal team di sviluppo americano su un po’ tutte le piattaforme in commercio – quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android.

Oggi, in particolare, la nuova sfida di Fortnite Mezz’Inverno è assolutamente a tema con il Capodanno. Non a caso, ci chiede di sparare dei fuochi d’artificio sulle spiagge di Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti. Un compito davvero molto semplice sia per i veterani del Battle Royale che per i neofiti, che impiegherà di conseguenza solo pochi istanti del nostro tempo per essere portato a termine. Come il nome della challenge già suggerisce, dovremo quindi semplicemente andare ad atterrare su una delle tre spiagge presenti sulla grande mappa che ospita gli sconti dello shooter costruttivo. Fatto questo, dovremo poi interagire con uno dei tanti fuochi d’artificio presenti, pronti ad essere sparati accendendo banalmente la loro miccia.

Se non avete idea di dove si trovino le location incriminate, nell’immagine presente poco più in alto in questo stesso articolo sono cerchiati di colore blu proprio i luoghi interessati – dunque Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese e Moli Molesti. Nel frattempo, archiviata l’ultima sfida dell’evento natalizio Fortnite Mezz’Inverno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida per riscattare la seconda skin gratuita a tema natalizio, vale a dire Guerriero Lanoso. Cosa ne dite, anche voi passerete l’ultimi giorno dell’anno tra i campi di battaglia di Fortnite Capitolo 2? Parliamone nei commenti più sotto o nella grande community italiana su Facebook dedicato al videogame, Fortnite Italia Group.

