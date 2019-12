Gli ospiti del Capodanno di Canale 5, in diretta da Bari il 31 dicembre: Riki, Nek, Elodie e molti altri

Il concerto di Capodanno di Canale 5 è ancora una volta in diretta da Bari. Per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dello scorso anno, sarà Piazza Libertà la location del grande palco del concerto di fine anno trasmesso in diretta su Mediaset.

Rai1 festeggerà invece con Amadeus e il tradizionale appuntamento L’Anno Che Verrà, che accoglierà stasera anche le Nuove Proposte e alcuni dei Big del prossimo Festival di Sanremo, annunciati oggi dal direttore artistico sulle pagine di Repubblica dopo l’anticipazione su Chi.

Alla conduzione dello spettacolo di fine anno di Canale 5 ci sarà invece Federica Panicucci. Il concerto è promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba.

Federica Panicucci non sarà sola sul palco. Con lei in scena e nel backstage si alterneranno alcuni dei volti e delle voci più note delle radio coinvolte.

Ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce con il team del suo programma di R101. Presenti anche Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio; Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba.

Ampio il cast degli artisti del concerto di Capodanno Mediaset, che accoglie anche i ragazzi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, quelli ancora in gioco per il 2019/2020 dopo i primi esami di sbarramento e le conseguenti prime eliminazioni.

La seconda classificata dello scorso anno, Giordana Angi, è attesa in Piazza Libertà a Bari. Dalle scorse edizioni dello stesso talent show ci saranno Annalisa ed Elodie ma anche Riki. Due di loro parteciperanno al Festival di Sanremo 2020: Riki ed Elodie.



Sul palco di Piazza Libertà a Bari spazio al rap e al pop. Ci sarà Fred De Palma; presente anche J-Ax che sui social svela di giorno in giorni gli ospiti del suo nuovo disco, ReAle.



Mondo Marcio, Nek, Fabrizio Moro e Francesco Renga, poi Anna Tatangelo e Fabio Rovazzi calcheranno il palco del concerto di Capodanno 2020 di Canale 5, in diretta dalle ore 21.00.

Tra i presenti anche Marianne Mirage e Didi, Raf e Tozzi, Shade e il vincitore di Coca-Cola Future Legend, Edoardo Brogi.

La regia del concerto di Capodanno 2020 Mediaset è stata affidata a Luigi Antonini.

Il concerto di Capodanno Mediaset sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e sulle radio del Gruppo Mediaset – Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio – e su Radionorba dalle ore 21.00. Sarà l’occasione per salutare in musica il 2019 e dare il benvenuto ad un 2020 tutto da cantare.

Il cast completo del Concerto di Capodanno Mediaset:

Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondo Marcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo, il vincitore di Coca-Cola Future Legend Edoardo Brogi e i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, della classe 2019/2020 all’interno del programma alla data del 31 dicembre.

Dove seguire il concerto in diretta da casa (radio e TV):

Il pubblico da casa potrà seguire l’evento su Canale 5 dalle ore 21.00 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.