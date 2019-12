BoB, Best Of Barone: il cantautore Andy White presenta il nuovo disco da Red Ronnie

Nella quinta e ultima clip del BoB, Best Of Barone scopriamo il cantautore irlandese Andy White che prima della chiusura natalizia del Barone Rosso di Red Ronnie, il format di cui Optimagazine è media partner, ha portato in studio un assaggio del tour italiano.

Nella puntata del 16 dicembre, infatti, Andy White ha portato la sua band di tre elementi – lui compreso – con la quale si è esibito in una serie di brani già noti al Barone Rosso, dal momento in cui Red Ronnie lo considera un amico del suo programma.

La sua esibizione inizia con This Is Not A Television Show, un brano che il conduttore elogia per essere in perfetto allineamento con la politica del Barone Rosso: non uno show televisivo, ma qualcos’altro.

Andy presenta la sua band: il chitarrista Massimiliano Frignani è di Carpi (Modena) mentre il batterista Lele Borghi viene da Correggio (Reggio Emilia) e con questa formazione il cantautore irlandese sta girando l’Italia per presentare il disco Time Is A Buffalo In The Art Of War, la ventesima esperienza discografica della sua carriera, un album uscito nel novembre 2019 con l’etichetta Floating World.

This Is Not A Television Show è un brano pop-rock dal ritmo trascinante che il cantautore scrisse per l’album The Guilty & The Innocent (2018) come metafora politica: “Ti entusiasmi per i guai che accadono in uno show televisivo, ma poi realizzi che i guai succedono a persone normali come me e te”, dice Andy White a Red Ronnie.

L’esibizione continua con Running Round In Circles, title-track di un EP rilasciato a settembre come anticipazione del disco Time Is A Buffalo In The Art Of War. Il brano è una metafora, e per farsi capire Andy White cita l’esempio dei criceti che passano il loro quotidiano nella loro ruota: Tu sei felice nella tua ruota, ma magari vuoi che cambi qualcosa. A volte capita di pensare, soprattutto dei politici, che corrano in cerchio e che finisca sempre allo stesso modo”.

La corsa del ritmo di Running Round In Circles, un 4/4 dallo schema classico ma energico, trova bellezza nello slide impiegato da Massimiliano che alle note glissate applica il delay per dare più spazio al suono.

Esperto in memorabilia, Red Ronnie porta in studio il vinile di Rave On, il primo album che Andy White pubblicò nel 1986 e anche l’ultimo CD. Red gli chiede il significato del titolo: “Che significa ‘Il tempo è un bufalo nell’arte della guerra’?”. Andy spiega: “Il disco nasce come una grande fotografia delle cose con cui oggi tutti abbiamo a che fare nel nostro mondo”, mentre il titolo sopraggiunse in sogno. Il “bufalo” è inevitabilmente un riferimento ai nativi americani.

Per celebrare la ristampa in vinile del primo album Rave On, Andy White decide di eseguire Vision Of You, un brano che gli ricorda la prima volta in cui suonò in Italia.

“Gli irlandesi sono un po’ come gli italiani”, dice Red, e Andy White aggiunge: “L’Irlanda è un’Italia senza sole“.

La quinta clip del BoB, Best Of Barone si chiude sulle note di Vision Of You. Le date italiane del suo tour si sono concluse il 21 dicembre a Sora (Frosinone) dopo aver toccato Piacenza, Casalgrande (Reggio Emilia), Carpi (Modena), Casal Borsetti (Ravenna), Forlì e Firenze.

Di seguito la quinta clip del BoB, Best Of Barone con Andy White e la sua band italiana.

