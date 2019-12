Anticipazioni e ospiti di L’Anno Che Verrà su Rai1, lo show di Capodanno condotto da Amadeus

Sono numerosi gli ospiti di L’Anno Che Verrà, show che la Rai riserva all’ultimo dell’anno per accompagnare in festa la vecchia annata e accogliere quella nuova. Amadeus è il comandate di questa nuova edizione della quale si conosce già il cast artistico, composto da nomi della vecchia e della nuova guardia musicale.

Gli ospiti di L’Anno Che Verrà su Rai1

A poche ore dall’annuncio dei Big di Sanremo di straforo, Amadeus affronterà l’ultimo dell’anno con l’amaro in bocca di chi è stato fregato in corner. Lista alla mano, saranno quindi tanti gli artisti prossimi al debutto o al ritorno all’Ariston che prenderanno parte a L’Anno Che Verrà, a cominciare dal grande veterano Marco Masini. Il cantautore toscano si appresta quindi a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera sul palco del Teatro Ariston, che ha calcato per l’ultima volta nel 2017 quando ha gareggiato con il brano Spostato Di Un Secondo.

Anche Al Bano e Romina a L’Anno Che Verrà

Un’altra porzione di Sanremo 2020 sarà concessa dalla presenza sul palco di Al Bano e Romina Power. La presenza della coppia è ancora incerta, mentre è sicura quella dell’artista di Cellino San Marco. Ad accompagnare i festeggiamenti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, star immancabile delle grandi feste di piazza.

L’omaggio a Lucio Dalla degli ospiti di L’Anno Che Verrà

Tornano anche gli Stadio, che per il 2019 hanno pensato di portare un omaggio al collega e amico Lucio Dalla, ma ci sarà anche pane per i denti dei più giovani con i The Kolors, da qualche mese in radio con il singolo Los Angeles dopo il boom in Pensare Male che hanno rilasciato in duetto con Elodie Di Patrizi.

C’è anche Arisa a L’Anno Che Verrà

E ancora Arisa, che canterà nella sua terra, il vincitore di Amici di Maria De Filippi Alberto Urso, Benji e Fede, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, prossima al debutto sul palco del Festival di Sanremo dopo il grande successo del singolo Pem Pem.

Torna a Potenza anche Gigi D’Alessio, che qualche anno fa aveva guidato il Capodanno di Canale5, ma anche Antonella Ruggiero, Ivan Cattaneo e Paolo Vallesi, più recente vincitore dello show di Rai1 Ora O Mai Più condotto proprio da Amadeus sulla prima rete nazionale. Si aggiungono gli artisti locali Rosmy, Musicamanovella, Accipiter e Sesto Mantra.

Inoltre, Amadeus accoglierà sul palco anche i finalisti di Sanremo Giovani, quelli che sono stati scelti nel corso dello speciale che è stato trasmesso su Rai1 il 19 dicembre. L’orchestra diretta da Stefano Palatresi suonerà quindi per Leo Gassmann, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio In Via Di Gioia, i due artisti provenienti da Area Sanremo quindi Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Lo show sarà trasmesso su Rai1 a cominciare dalle 21, subito dopo il discorso del Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella. Tante le esibizioni sul palco, che continueranno ben oltre la mezzanotte, ma non mancheranno i racconti paesaggistici della terra che accoglie lo show, la Basilicata, meta fissa ormai da molti anni.

L’Anno Che Verrà sarà per Amadeus un nuovo banco di prova per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che condurrà per la prima volta nella sua carriera e del quale è anche direttore artistico.