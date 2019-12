16 smartphone su cui WhatsApp non funzionerà da domani 1 gennaio: lista Lumia e non solo

Con il 31 dicembre 2019 si chiude un’epoca: WhatsApp non funzionerà più da domani 1 gennaio per un numero non certo esiguo di smartphone che hanno in comune un aspetto fondamentale ossia il loro sistema operativo Windows Phone di Microsoft. Di fatto, la nota app di messaggistica non potrà essere utilizzata sui device che hanno a bordo proprio la soluzione OS diversa da quella iOS degli iPhone e Android di Google. Elencheremo, nello specifico dunque, i principali modelli per i quali (solo tra qualche ora) le cose cambieranno decisamente per il servizio di comunicazione.

Dell’imminente scadenza abbiamo già parlato a dovere nei giorni scorsi, indicando ai lettori anche il giusto percorso per recuperare le chat di WhatsApp che altrimenti andranno perse all’alba (o quasi) del nuovo anno. Chiunque non si sia adoperato per mettere in salvo e conversazioni con amici, parenti e colleghi, farà bene a seguire la guida ufficiale che in poche mosse consentirà di non perdere preziosi contenuti condivisi nel tempo.

Quali sono esattamente gli smartphone sui quali WhatsApp non funzionerà più a partire proprio da domani 1 gennaio? La lista di 16 modelli presenti subito qui sotto includono naturalmente tanti dispositivi Lumia (pure abbastanza diffusi globalmente) ma anche qualche modello Acer, Alcatel, HP e Archos. Tutti i modelli menzionati hanno in comune l’OS Windows Phone a bordo e con questa loro peculiarità non potranno più beneficiare più il servizio di messaggistica.

Alcatel Idol 4S, Archos 50 Cesium, Microsoft Lumia 640 XL, HP Elite x3, Acer Liquid M330, Microsoft Lumia 650 dual SIM, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 950 XL dual SIM, Microsoft Lumia 950 XL, Microsoft Lumia 950 dual SIM, Microsoft Lumia 950 XL, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 640 XL, Microsoft Lumia 640, Microsoft Lumia 640 LTE e Microsoft Lumia 435.

Va ricordato che dopo la scadenza del supporto delle prossime ore, WhatsApp non funzionerà più anche per determinati smartphone Android e pure per iPhone dopo il 29 febbraio. La lista completa dei modelli interessati è presente in un nostro approfondimento ma invitiamo i nostri lettori, nel caso specifico, a non lasciarsi prendere dal panico visto che il mancato supporto riguarderà telefoni più che datati, più nello specifico quelli con a bordo solo Android 2.3.7 e iOS 8.