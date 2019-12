Tiziano Ferro in classifica Fimi chiude l’anno in vetta con Accetto Miracoli

Tiziano Ferro in classifica Fimi conquista il primo posto con Accetto Miracoli. L’artista di Latina conclude il 2019 con la vetta della Big Chart, seguito da Mina Fossati con il disco congiunto che hanno rilasciato nel mese di novembre.

Accetto Miracoli di Tiziano Ferro in classifica Fimi chiude al 1° posto

Tiziano Ferro si conferma il re della grande classifica delle vendite. Accetto Miracoli chiude infatti in prima posizione, a poco più di un mese dal rilascio. L’album è già disco di platino ed è promosso in radio dai singoli Buona (Cattiva) Sorte, dalla title track Accetto Miracoli e dall’ultimo brano in radio In Mezzo A Questo Inverno.

L’album di Mina e Fossati conquista il 2° posto in Classifica Fimi

Appena dietro a Tiziano Ferro con Accetto Miracoli, arrivano Mina e Ivano Fossati. Il disco è quello che hanno rilasciato il 22 novembre scorso ed è la prima prova sulla lunga distanza che si concedono a due voci. Il singolo di lancio è Tex-Mex, ma nel disco è contenuta anche la colonna sonora dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Luna Diamante. Dopo il rilascio dell’album, Ivano Fossati è tornato alla sua tranquilla vita da pensionato, pur continuando a scrivere per colleghi amici.

L’album di Tha Supreme ancora in classifica Fimi

Tha Supreme resiste ancora in terza posizione, dopo il boom della vetta che aveva conquistato subito dopo il rilascio dell’album. L’artista di 236451 è inoltre considerato il fenomeno musicale dell’anno, anche se sono ancora in molti a dirsi cauti sul suo futuro. Per il momento, i numeri e le classifiche sono a suo favore.

Persona di Marracash al 4° posto in classifica prima dei palasport

L’ultimo album di Marra chiude il 2019 con la quarta posizione in classifica. Il rapper di Santeria si sta preparando al grande tour che lo catapulterà sui maggiori palchi d’Italia, compreso quello del Mediolanum Forum di Assago nel quale terrà ben 3 date. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Cesare Cremonini porta il suo Best Of in quinta posizione

C’è ancora la parte alta della classifica per il Best Of di Cesare Cremonini, che è tornato in radio con il singolo Al Telefono. Il cantautore di Bologna, che la città ha omaggiato con le luminarie in Via D’Azeglio, sarà ancora in tour negli stadi nel corso della prossima annata, con biglietti che sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abituali.

Il cofanetto di Vasco Rossi in classifica Fimi

In top 10, non poteva mancare il Kom. Vasco Rossi conquista la sesta posizione con il cofanetto dedicato ai sei concerti che ha tenuto a giugno allo Stadio San Siro e con i quali ha segnato un nuovo record. I concerti che ha tenuto nel corso degli ultimi due anni sono trasmessi nel docu-film di Pepsy Romanoff che Canale5 ha programmato per il 30 dicembre.

Colpa Delle Favole di Ultimo chiude il 2019 al 7° posto

Un anno decisamente ricco di soddisfazioni per Ultimo, che rimane costantemente nella parte alta della classifica con il suo ultimo album di inediti, Colpa Delle Favole, che ha rilasciato contestualmente al Festival di Sanremo. Nel disco, sono contenuti tutti i singoli in radio a eccezione di Tutto Questo Sei Tu, che ha invece pubblicato prima di Natale.

Michael Bublè, Zucchero e Coldplay chiudono la top10

Sono Michael Bublè, Zucchero e Coldplay a chiudere la top10 degli album più venduti della fine del 2019, con i dati registrati per la settimana numero 52. Quello di Michael Bublè è il disco Christmas, mentre Zucchero si stabilisce in nona posizione con D.O.C. I Coldplay chiudono la top10 con l’album Everyday Life, che hanno spedito sul mercato a cominciare dal 22 novembre.