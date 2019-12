The Last of Us e Resident Evil 2 si incontrano in una fantastica mod

The Last of Us non rappresenta solo uno dei titoli più amati dell’intera scuderia di casa Sony, ma anche uno dei più apprezzati nell’intera storia del videoludo. Approdato per la prima volta su PlayStation 3, il survival horror targato Naughty Dog ha poi graziato i più potenti chip di PlayStation 4 con una Remaster dal comparto tecnico migliorato, in cui (ri)vivere le disavventure post apocalittiche di Joel ed Ellie, chiamati a sopravvivere in un mondo ormai devastato dalla pandemia. Una “favola” a tinte oscure – e rosso sangue! – che tornerà sulla console di ultima generazione giapponese il prossimo mese di maggio, quando il sequel diretto sarà finalmente disponibile sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo.

E se è vero che The Last of Us Part 2 è attesissimo da tutti i possessori di PS4 – così come da chi è interessato all’acquisto futuro di una PlayStation 5, del tutto retrocompatibile -, oggi arriva un simpatico video che potrebbe rendere il tempo che ci separa dalla release ufficiale assai più dolce. Il filmato, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, ritrae infatti la giovane Ellie del primo capitolo alle prese con un incubo assai diverso da quello a cui è abituata:

Come potete verificare voi stessi cliccando sul tasto Play, l’eroina è stata introdotta tra gli orrori del remake di Resident Evil 2, rifacimento del classico del 1998 uscito lo scorso gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il tutto è possibile grazie alla mod realizzata da Darkness Valtier, che sostituisce al modello di Claire Redfield proprio quello di Ellie. Per scaricare gratuitamente la mod – naturalmente solo per l’edizione PC del videogame Capcom – potete fiondarvi a questo link. Nel frattempo, vi ricordiamo ancora una volta che l’uscita di The Last of Us Part 2 è fissata per il 29 maggio 2020, in esclusiva su PS4 e PS4 Pro.