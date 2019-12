Stasera Gioco In Casa, la maratona di concerti di Gianni Morandi a Bologna continua a marzo 2020

Continua anche a marzo la residency di concerti di Gianni Morandi a Bologna. Sono quattro i nuovi appuntamenti annunciati durante le vacanze di Natale che confermano il proseguimento della maratona di concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna.

Gianni Morandi gioca in casa: salgono a 29 gli appuntamenti dal vivo dell’artista nell’intima cornice del Teatro Duse di Bologna. Partita lo scorso 1 novembre con un concerto sold out, la residency è proseguita per tutto il mese per continuare a dicembre.

Il prossimo ed ultimo appuntamento dell’anno è quello in programma per la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, dalle ore 21.30. Morandi festeggerà con in concerto l’ultima notte dell’anno.

La maratona di concerti proseguirà anche a gennaio. Il 3, Morandi torna da vivo per una nuova ondata di live che procederà anche a febbraio e a marzo. I quattro nuovi eventi annunciati nelle scorse ore sono quelli attesi nei giorni 5, 12, 19 e 26 marzo, alle ore 21.00.

Uno spettacolo intimo per un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, intervallati dal racconto degli incontri più importanti e delle tappe fondamentali della sua vita dedicata interamente alla musica: questo è Stasera Gioco In Casa, il nuovo show di Gianni Morandi.

Con l’artista sul palco ci sono Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. La scaletta si apre con Stasera Gioco In Casa la nuova canzone, scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci.

Per gli appuntamenti in programma nel 2020 è ancora possibile acquistare i biglietti. La data del 31 dicembre ha invece fatto registrare il tutto esaurito. I prezzi sono quelli che riportiamo qui sotto: dai 29 euro per un posto nella seconda galleria laterale oppure nel loggione, ai 79 euro per un posto nella prima platea.

A 64 euro è possibile comprare i biglietti per la seconda platea numerata oppure per le barcacce di platea; con 54 euro si può invece accedere ai settori della prima galleria, dei palchi e delle barcacce di primo ordine. 39 euro è il prezzo dei biglietti per la seconda galleria.

I prezzi dei biglietti per i concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna:

Prima platea 79 euro

Seconda platea 64 euro

Barcacce di platea 64 euro

Prima galleria e palchi 54 euro

Barcacce di primo ordine 54 euro

Palchi con visibilità ridotta 39 euro

Seconda galleria 39 euro

Loggione e seconda galleria laterale 29 euro

I biglietti per i prossimi concerti – inclusi quelli in programma a marzo 2020 – sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket, sul sito teatroduse.it e presso la biglietteria del Teatro Duse (Via Cartoleria 42, Bologna – 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it).

Tutte le date di Stasera Gioco In Casa:

01 Novembre 2019 – ore 21 sold out

02 Novembre 2019 – ore 21 sold out

03 Novembre 2019 – ore 16 sold out

07 Novembre 2019 – ore 21 sold out

14 Novembre 2019 – ore 21 sold out

21 Novembre 2019 – ore 21 sold out

28 Novembre 2019 – ore 21 sold out

05 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

12 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

20 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

21 Dicembre 2019 – ore 21 sold out

22 Dicembre 2019 – ore 16 sold out

26 Dicembre 2019 – ore 17 sold out

29 Dicembre 2019 – ore 16 sold out

31 Dicembre 2019 – ore 21.30 sold out

03 Gennaio 2020 – ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16

13 Febbraio 2020 – ore 21

20 Febbraio 2020 – ore 21

26 Febbraio 2020 – ore 21

27 Febbraio 2020 – ore 21

05 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

12 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

19 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA

26 Marzo 2020 – ore 21 – NUOVA DATA