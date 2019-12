Novità per Marvel’s Avengers: i supereroi tra singleplayer e co-op prima dell’uscita

Marvel’s Avengers rappresenta il nuovo feticcio per quanti si professano fan sia dei Vendicatori della Casa delle Idee che dell’universo videoludico. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta infatti del prossimo videogame dedicato ai supereroi americani, atteso su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia – piattaforma per il gioco in streaming del colosso di Mountain View – e PC la prossima primavera. A realizzarlo troviamo i talentuosi ragazzi di Crystal Dynamics, che negli ultimi anni ci hanno regalato l’apprezzata trilogia reboot di Tomb Raider con protagonista una incarnazione più giovane e vulnerabile della celebre archeologa Lara Croft. Nel ruolo di publisher troviamo invece la giapponese Square Enix, casa di Final Fantasy e Dragon Quest che è riuscita ad accaparrarsi una licenza tanto prestigiosa.

Dopo Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sbarcato di recente in esclusiva su Nintendo Switch, anche i possessori di un personal computer da gaming, di un abbonamento a Stadia e delle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft avranno quindi la loro generosa dose di superpoteri, per un’avventura “corale” da poter vivere sia in solitaria che in compagnia di altri giocatori online.

La stessa, in uscita ufficialmente nel mese di maggio, per cui il team di sviluppo ha snocciolato alcuni dettagli di gioco, focalizzati proprio sulle modalità che saranno a disposizione di fan e semplici curiosi. Come riportato dal sito GamingBolt, Marvel’s Avengers permetterà di affrontare le cosiddette Missioni Eroe, che rappresentano per l’appunto la Campagna principale, da poter giocare in singolo per andare avanti con la narrazione, sboccare nuovi poteri e naturalmente personaggi.

Crystal Dynamics sta poi lavorando alle missioni denominate Warzone, in cui tutti gli utenti di Marvel’s Avengers potranno vivere nuove esperienze sia in cooperativa online con altri tre player che da soli, nel caso preferiscano essere dei lupi solitari. Si potrà accedere a queste missioni tramite l’hellicarrier, che fungerà da base operativa per i nostri eroi. Vi ricordiamo ancora una volta che la produzione supereroistica di Square Enix vedrà la luce il 15 maggio 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.