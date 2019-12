Le serie tv più viste su Netflix nel 2019, da La Casa di Carta a Stranger Things e You: cosa abbiamo guardato quest’anno

Come noto, Netflix non diffonde i dati assoluti delle visualizzazioni ottenute dai suoi titoli in catalogo, se non alcune informazioni generiche sui flussi streaming contenute nei rendiconti trimestrali agli investitori, ma quest’anno la società ha deciso di diffondere perlomeno una classifica delle serie tv più viste su Netflix nel corso del 2019.

A ridosso del Capodanno, Netflix diffuso le sue classifiche per quanto riguarda il pubblico italiano: top10 che ci raccontano cosa abbiamo guardato quest’anno sulla piattaforma tra serie, film, documentari e stand up comedy, uno specchio dei nostri gusti e delle tendenze che si sono affermate in fatto di intrattenimento.

Nello specifico, per quanto riguarda le serie tv più viste su Netflix 2019, c’è un primato assoluto che va alla terza parte del La Casa di Carta: il nuovo capitolo dell’action crime spagnolo di Alex Pina non solo risulta la prima tra le serie tv più viste del 2019 ma neanche il primo tra i 10 titoli più popolari in assoluto sulla piattaforma, considerando l’intero catalogo dei contenuti disponibili.

Un risultato netto che, piaccia o no, pone La Casa di Carta come serie più amata in assoluto dal pubblico di Netflix: un dato che non stupisce, vista l’accoglienza che i romani avevano riservato al cast della serie quando nel 2017, poco dopo l’uscita della seconda parte, alcuni degli attori sono arrivati nella Capitale per l’evento See What’s Next di Netflix, in cui vengono annunciati i titoli uscita e i nuovi progetti della piattaforma. In quell’occasione, Netflix rivelò di aver rinnovato La Casa di Carta per una terza stagione – inizialmente non prevista dagli sceneggiatori – che sarebbe arrivata poi la scorsa estate in streaming.

Già con le prime due parti La Casa di Carta era diventata la serie non in lingua inglese più vista in assoluto nel mondo. La terza, che ha diviso pubblico e critica facendo interrogare i più sull’opportunità stessa di realizzarla (qui la nostra recensione), si è confermata il titolo più popolare in assoluto tra film, serie tv, documentari e qualsiasi altro tipo di contenuto presente su Netflix. In Italia è scattata una vera e propria mania, testimoniata anche dalla partecipazione all’evento dello scorso luglio a Milano, con l’anteprima in piazza Affari dei primi episodi della terza stagione. La quarta uscirà ad aprile e potrebbe non essere l’ultima.

Al secondo posto tra le serie tv più viste su Netflix nel 2019 c’è l’altro titolo originale super popolare della piattaforma, una serie che negli ultimi anni ha fatto incetta di apprezzamenti sia da parte della critica che del pubblico, attirando un gran numero di giovanissimi. Si tratta di Stranger Things 3: l’ultima stagione rilasciata a luglio (ma una quarta è già in produzione) è decisamente la migliore delle tre prodotte finora, sia dal punto di vista drammaturgico che per le novità introdotte nella trama e nel cast, tra cui la ha spiccato la new entry Maya Hawke.

C’è poi una serie inglese che è una vera delizia per gli occhi: Sex Education, rilasciata all’inizio del 2019, è una dramedy che racconta l’educazione sessuale degli adolescenti con grande autenticità, pochi stereotipi e molto coraggio nel parlare apertamente di temi che troppo spesso la tv presenta in modo didascalico. Questa serie ironica e graffiante, che ha un linguaggio diretto e perfino scorretto, racconta il sesso senza filtri mostrandone gli aspetti più imbarazzanti e meno trattati in tv. Risulta gradevolissima anche per lo straordinario cast di giovani protagonisti, affiancati anche da una sorprendente Gillian Anderson.

Ha appena debuttato lo scorso 20 dicembre su Netflix ma è già la quarta serie più vista dell’anno: un risultato decisamente lusinghiero il fantasy The Witcher, che è stato presentato come l’erede più prossimo di Game of Thrones, arrivato a consolare il pubblico rimasto Orfano della saga del Trono di Spade. La serie con protagonista Henry Cavill avrà anche una seconda stagione, già prevista prima del suo debutto.

Unica produzione italiana nella top5 delle serie tv più viste su Netflix del 2019 è Baby: la seconda stagione del teen drama romano, ambientato ai Parioli e vagamente ispirato al caso di cronaca delle baby squillo della Roma bene, ha conquistato un pubblico internazionale e a quanto pare ha convinto anche quello italiano, nonostante la debolezza della sua scrittura e della regia che ne fanno un dramma adolescenziale fin troppo stereotipato.

Se Baby 2 è la prima serie italiana più vista su Netflix nel 2019, Suburra è la seconda e si piazza all’ottavo posto, dopo il teen drama spagnolo Elite, che quest’anno è tornato con la sua seconda stagione, e il debutto assoluto di The Umbrella. Il crime all’italiana ambientato in una Capitale corrotta in cui Chiesa, potere politico e criminalità organizzata si contendono il controllo del territorio si concluderà nel 2020 con la terza stagione, attualmente in produzione.

Nonostante sia stata rilasciata solo il 26 dicembre, la seconda stagione di You è riuscita ad entrare nella top10 delle serie tv più viste del 2019 su Netflix (qui la nostra recensione della seconda stagione). Il problematico thriller sentimentale con Penn Badgley, approdato sulla piattaforma streaming per la prima volta un anno fa, è tornato con un secondo capitolo ancora più surreale sul tema dello stalking e della mascolinità tossica, a quanto pare molto atteso visto che in soli 4 giorni è riuscito a diventare il nono titolo più visto di quest’anno (va precisato, in questo caso più che negli altri, che i titoli di dicembre incorporano previsioni sui flussi streaming, come specificato dalla stessa Netflix).

Chiude la top10 Tredici, con una terza stagione contestata e deludente che pure è riuscita a farsi guardare da un considerevole numero di spettatori al punto da piazzarsi al decimo posto tra le serie tv più viste su Netflix nel 2019.

I dati assoluti rispetto alle visualizzazioni restano ignoti, ma la classifica dà comunque un’idea di quelli che sono ai gusti del pubblico italiano abbonato alla piattaforma.