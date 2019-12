L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla ritorna con un video inedito per salutare il 2019

L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla è inevitabilmente la canzone che tutti intoniamo quando si approssimano le ultime ore dell’anno uscente. Non è un caso se nelle ultime ore il regista Marco Pellegrino ha scelto di lanciare il nuovo videoclip del popolare brano del cantautore bolognese, oggi grande assente ma sempre fortissimo nel suo parlare al cuore del mondo con tutta la sua forza.

In un comunicato stampa, infatti, Marco Pellegrino ha scritto:

È il 31 dicembre. Mancano pochi minuti all’inizio del nuovo anno. Il tempo di una canzone, il tempo per un uomo di scrivere una lunga lettera a se stesso. Il tempo di una vita.

Il destinatario della lettera, infatti, si è sempre rivelato un mistero: se da una parte si affermava che la missiva in musica fosse rivolta a un amore segreto di Lucio Dalla, dall’altra si intendeva L’Anno Che Verrà come un atto di fede del cantautore forgiato come una lettera a Dio, ma tanti elementi fanno pensare, appunto, che il destinatario della lettera fosse Lucio Dalla stesso.

Il pretesto della lettera come manifesto del dissenso e della paura per il contesto storico non era nuovo nel mondo della musica. Tuttavia, Dalla riuscì con il suo inconfondibile stile a parlare di terrorismo e di conseguente paura, di crisi economica e di comunicazione, come suggeriscono tantissime frasi divenute un simbolo nel mondo delle canzoni contro la violenza e contro l’indifferenza:

Si esce poco la sera

compreso quando è festa

e c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra E si sta senza parlare per intere settimane

e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane.

L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla è l’ultima traccia del disco omonimo, uscito nel 1979 e quest’anno riproposto nella Legacy Edition pubblicata il 25 ottobre in una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua pubblicazione.

Nel video, in una cornice che è una lavanderia a gettoni, vediamo realtà spazio-temporali parallele in cui presente e futuro si incontrano nella figura di un uomo che viene rassicurato dal se stesso che verrà, il tutto in una tempo che si colloca nei pochi minuti che separano dalla mezzanotte.

La nuova versione del video de L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla verrà proiettata il 10 gennaio nella sala cinema all’interno della Fondazione Lucio Dalla di Bologna, e il regista Marco Pellegrino ha voluto omaggiare tutti gli appassionati regalando uno dei brani più belli e popolari perfettamente in tema con la notte di San Silvestro con il caricamento online delle ultime ore.

L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla, del resto, è il titolo ispiratore dello show che ogni anno, il 31 dicembre su Rai 1, ci accompagna nella grande veglia per attendere il 1° gennaio con musica e spettacolo, nel tradizionale concerto che allieta le famiglie in diretta televisiva.

Ancora una volta possiamo cantare sulle note de L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla con quella melodia e quelle parole rassicuranti, oggi riproposte con una nuova veste grafica che offre ulteriore giustizia a suoni eterni e parole sagge, come solo il cantautore bolognese sapeva fare.