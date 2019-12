La spuntano comunque i Huawei Mate 30, anche senza i servizi Google

Credevate che la mancanza dei Google Mobile Services avrebbe fermato l’ascesa dei Huawei Mate 30? Forse un po’ sì, ma siamo stati tutti smentiti. Come evidenziato da ‘gizchina.com‘, il report degli ultimi risultati finanziari mostrano che nel solo Q4 2019 i nuovi top di gamma del produttore cinese hanno venduto la bellezza di 12 milioni di unità, di cui 5 nel mese di dicembre. Non hanno fatto soltanto i Mate 30 Pro, ma anche il Huawei Mate 30, così come la variante 5G. La serie ha fatto bene soprattutto in Cina, dove nelle prime tre ore aveva già venduto oltre un milione di esemplari, arrivati poi a 7 complessivamente alla fine di novembre (i debutti commerciali del Huawei Mate 30 Pro in Spagna ed in Italia hanno contribuito anch’essi all’ottenimento di questi numeri).

Resta il grande rammarico di non essere riusciti a tagliare un traguardo ancora più ambizioso, anche se il ban USA non ha arrestato comunque l’ascesa dell’OEM di Shenzhen, che resta in prima linea tra i produttori mondiali di smartphone. Ren Zhengfei sta lottando in prima persona per salvaguardare la reputazione del brand (l’azienda è stata accusata di spionaggio, lo ricordiamo), e si continua a sperare nella cancellazione del ban USA da parte della Casa Bianca.

Nel frattempo la compagnia sta lavorando per svincolarsi del tutto da Android e dai Google Mobile Services, implementando un ecosistema tutto suo a partire dal sistema operativo HarmonyOS, oltre che all’implementazione massiva dei Huawei Mobile Services, con l’intenzione di portare le top 100, 150 app proprio attraverso i HMS. Se la cosa dovesse andare in porto senza troppi intoppi, venderanno altrettanto bene, ed anche meglio, i futuri Huawei P40, attesi per la fine di marzo 2020. Voi sareste disposti a rinunciare ai GMS? Lasciate un commento per farcelo sapere.