Imponenti rimodulazioni 3 Italia dal 7 gennaio: chi ne sarà coinvolto

Stanno per colpire ancora le rimodulazioni 3 Italia, che a partire dal 7 gennaio 2020 impatteranno alcuni clienti, ovvero quelli che sono soliti utilizzare la SIM in roaming europeo, ma non in Italia. La modifica unilaterale sarà relativa al piano tariffario a consumo, trasformandolo in ‘Tre Basic’ (30 cent/minuto per le chiamate nazionali con scatto alla risposta di 30 cent e tariffazione a minuto, 30 cent/SMS inviato, Internet 20c/20MB, navigazione sull’App&Store a 0,90 cento/pagina visitata).

Sarà possibile esercitare il diritto di recesso fino al 6 gennaio inviando una raccomandata A/R, una PEC, chiamando il 133, direttamente dall’Area Clienti, nei negozi 3 Italia, oppure cambiando gestore telefonico, il tutto senza penali né costi di disattivazione. Se coinvolti nelle rimodulazioni 3 Italia del 7 gennaio 2020 in presenza di contratti con vendita a rate di prodotti e/o servizi, come specificato dallo stesso operatore, le restanti rate saranno addebitate in un’unica soluzione, compresa quella finale (sempre che ci sia), a meno che non specificato diversamente nel contratto (nel caso continuerete a pagare le rate residue ogni mese, come fatto fino al momento della rescissione contrattuale).

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il piano base a consumo Tre Basic non risulta compatibile con le ALL-IN e Play, cosa che comporterebbe, nel caso in cui si verificassero le condizioni sopra riportate, l’utente a vedersi applicate le tariffe previste dal piano a consumo (state, quindi, molto attenti: potreste vedervi azzerato il credito residuo in un niente, proprio perché convinti di star utilizzando il bundle messo a disposizione dalla vostra offerta). Speriamo vivamente non rientriate nella cerchi di utenti impattati dalle rimodulazioni 3 Italia del 7 gennaio 2020 (altrimenti avreste ricevuto già da un pezzo l’SMS informativo annunciatore della ‘lieta’ notizia): in ogni caso, se qualcosa non dovesse esservi chiaro, potrete pur sempre inviarci le vostre domande attraverso il box qui sotto.