I nomi dei Big di Sanremo 2020 su Chi, ecco chi sarà nel cast dei Campioni

Il settimanale Chi in edicola questa settimana (dal 31 dicembre) svela in esclusiva i nomi dei Big di Sanremo 2020. Chi sarà nel cast dei Campioni del prossimo Festival della Canzone Italiana?

Tra conferme e smentite continue, il settimanale Chi stila un elenco di artisti (quasi) sicuramente al Festival di Sanremo, in gara nel 2020 nella categoria dei Campioni.

Uomini, donne e gruppi, nomi già ampiamente anticipati sul web e qualche sorpresa.

I Campioni del Festival di Sanremo 2020 per il settimanale Chi

Tra i Campioni del Festival di Sanremo 2020 per il settimanale Chi ci sarà Francesco Gabbani che dopo il trionfo nella categoria delle Nuove Proposte mise a segno una doppietta vincendo anche nei Campioni l’anno seguente. Se nei giovani si presentava con Amen, la canzone che ha vinto tra i Big è stata Occidentali’s Karma. Nel 2020 si ripresenta al Festival con un nuovo brano inedito che anticiperà il suo prossimo disco.

Spazio anche agli ex talent al 70° Festival della Canzone Italiana con la seconda classificata di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi. Dalla precedente edizione ci sarà invece Riccardo “Riki” Marcuzzo.

Da Amici provengono altri due nomi dei Campioni: Elodie Di Patrizi ed Enrico Nigiotti, reduce anche da X Factor.



Da X Factor ci sarà il rapper Anastasio, già a Sanremo in qualità di ospite, con un toccante monologo.

Il ritorno a sorpresa è quello di Morgan, che Chi annuncia in coppia con Bugo. Ci saranno Le Vibrazioni.

Sembra essere confermato l’atteso ritorno di Marco Masini con un album celebrativo della sua carriera in programma per il prossimo anno.

Irene Grandi, Piero Pelù ed Elettra Lamborghini sembrano essere nel cast dei 22 stilato da Amadeus. Tra i convocati all’Ariston anche I Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato un tour nei palasport in programma proprio per il 2020.

Al Festival di Sanremo 2020 ci sarà poi Achille Lauro, già in gara lo scorso anno con il brano Rolls Royce. La presenza di Diodato era praticamente scontata, visto l’annuncio del rilascio del disco a febbraio, il giorno 14, ad una settimana dalla chiusura del Festival.

Tra le voci femminili di Sanremo 2020 spicca quella di Levante. In gara anche Paolo Jannacci, figlio d’arte, e Raphael Gualazzi.

Ci sarà inoltre Michele Zarrillo, anche questo un gradito ritorno dopo anni di assenza dal palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Per accontentare i più giovani, sembra essere confermato a Sanremo Junior Cally. Tra i nomi emersi su Chi c’è anche quello del rapper Rancore, che lo scorso anno partecipò con Daniele Silvestri, il quale poi lo portò in tour con sé nei palasport italiani.

Chi rivela un ballottaggio finale tra un cantante solista ed un gruppo molto apprezzato dal pubblico di giovanissimi: Samuele Bersani sarebbe in ballottaggio con Stash e i The Kolors.

Gli ospiti di Sanremo 2020

Tra gli ospiti è confermato Tiziano Ferro, per tutte e cinque le serate. 10 le donne attese al Festival come co-conduttrici, tra le quali Diletta Leotta è confermata.



Ospite della prima serata, rivela ancora Chi, sarà il rapper Salmo, atteso a luglio in concerto allo Stadio San Siro di Milano.