I 10 migliori episodi di The Walking Dead del decennio mettono la sesta stagione sul podio

La sesta stagione è davvero la migliore di The Walking Dead? Da quello che si evince dai voti del pubblico sembra proprio di sì visto che gran parte degli episodi presenti nella classifica dei primi dieci risalgono proprio a quel mitico anno che ha segnato il ritorno di Morgan al fianco di Rick ma, soprattutto, l’ascesa dei Salvatori e l’uccisione finale di uno dei storici personaggi (o meglio due) della serie. A mettere insieme questa sorta di classifica del decennio sono le valutazioni degli utenti registrate su IMDb, gli stessi che promuovo la sesta stagione ma che bocciano la settima e l’ottava, quelle che hanno di fatto allontanato milioni di spettatori dallo show.

Gli episodi più votati di The Walking Dead appartengono alle stagioni 2, 3, 4, 5, 6 e 9, la scorsa, e lo stesso possiamo dire di quella in corso, non ancora terminata, visto che le valutazioni stanno aumentando a vista d’occhio. Ma quali sono questi episodi rimasti nel cuore dei fan e in vetta a questa fantomatica classifica?

Secondo quanto riporta Comicbook.com, al decimo posto c’è il 4×14 “The Grove” in cui i superstiti hanno lasciato il carcere dopo la distruzione lasciatasi alle spalle dal Governatore. Come se non bastasse, Carol ha scoperto che Lizzie, ossessionata dagli zombie, ha ucciso la sorella per poterla rianimare, e così decide di ucciderla a sua volta. L’episodio è stato valutato 9,2 su 10 con 13.158 voti espressi.

Al nono posto c’è il 2×07 dal titolo “Muore la speranza” in cui Glenn rivela al gruppo che Hershel tiene rinchiusi nel fienile una mandria di zombie. Quando Shane prende in mano la situazione spalancando le porte, ecco che tra i non morti compare Sophia (Madison Lintz), la figlia di Carol scomparsa da molto tempo. Toccherà a Rick ucciderla.

All’ottavo posto troviamo il 3×04 dal titolo “Dentro e fuori” valutato 9.3 con 12.142 voti espressi, in cui Michonne e Andrea sono ancora a Woodbury e la prima capisce che il Governatore non è come sembra. Intanto, l’attacco degli zombie alla prigione provocò il parto di Lori Grimes e Carl Grimes dovrà spararle quando morirà per una violenta emorragia.

Al settimo c’è il 5×16 dal titolo “Consumati” valutato 9.3 con 13.424 voti espressi. Il finale della della quinta stagione ha segnato il ritorno di Morgan pronto a salvare Daryl e Aaron. Al sesto e al quinto posto sempre con la stessa valutazione, ci sono ben due episodi della sesta stagione ovvero il secondo e il terzo dal titolo, rispettivamente, “L’attacco dei lupi” e “Grazie” in cui i Lupi vanno all’attacco di Rick e degli altri superstiti e Glenn e Nicholas si ritrovarono tagliati fuori dal gruppo e messi alle strette da una parte del branco di camminatori. All’epoca, Nicholas si suicidò mentre i fan tennero il fiato sospeso in attesa di capire cosa fosse successo a Glenn sotto il famoso bidone della spazzatura.

Ad un passo dal podio ci finisce l’episodio 9×15 dal titolo “La quiete prima della tempesta” in cui i Sussurratori e Alpha attaccano i superstiti facendo le loro prime vittime. Carol, Daryl, Michonne, Siddiq e Yumiko si ritrovano davanti le teste decapitate di quasi una dozzina di vittime tra cui Enid ed Henry.

Sul podio troviamo ancora tre episodi legati, rispettivamente, alla quinta, alla quarta e alla sesta stagione di The Walking Dead. L’episodio 5×01 valutato 9.6 con 22.778 voti espressi raccolse davanti allo schermo 17milioni di spettatori e rimane quello più visto della serie. In quel momento Carol si infiltra da sola nel campo dei cannibali di Terminus per liberare Rick e i sopravvissuti.

Nell’episodio 4×08, valutato 9,7 con 21,136 voti espressi, la prima parte della stagione si chiude con il Governatore e i suoi servi di Woodbury all’attacco della prigione e la morte di Hershel catturato. Al primo posto ci finisce un altro episodio della sesta stagione, il nono, dal titolo “Adattarsi” in cui Alessandria viene presa d’assalto dai camminatori mentre Daryl, Sasha e Abraham incontrano i Salvatori.

Siete d’accordo con questa classifica o avreste voluto vedere altri episodi al posto di questi?