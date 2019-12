Come riattivare Instagram disabilitato: guida e tempi ripristino

Non è un caso rarissimo ritrovarsi con Instagram disabilitato, magari pure durante queste feste natalizie. Il ban dal social network, nella maggioranza dei casi, colpisce utenti fake ovvero profili che non corrispondono a persone reali oppure utenti che incitano all’odio razziale, di genere e che condividono materiale pornografico. Tuttavia può capitare che il sistema automatico di controllo colpisca anche qualche “innocente” ed è per questi ultimi che la guida qui proposta riporta la procedura di riattivazione del proprio account e i tempi medi per l’operazione.

Nel caso di profilo Instagram disabilitato, al tentativo di accesso alla piattaforma con nome utente e password, l’utente si ritroverà un alert che fa riferimento proprio alla disattivazione avvenuta (in italiano o anche in inglese). Per uscire da questa finestra, l’unica cosa da fare sarà scegliere la voce “Scopri di più” o “Learn More” visualizzata a schermo. Da questo momento in poi, appunto, partirà il tentativo di ripristino vero e proprio del profilo.

La pagina di recupero dell’account Instagram disabilitato fa immediatamente richiesta delle credenziali di accesso, del paese dal quale si utilizza il social e ancora la tipologia di account, se privato o business. Compilato il form, si riceverà una mail contenente la seguente richiesta: inviare una propria foto che ci immortala con un foglio ben in vista con in bella vista lo user name, la password e ancora un codice univoco e momentaneo pure ricevuto dalla piattaforma. Quest’ultimo passaggio potrebbe sembrare inusuale ma è pensato in questo modo proprio per certificar la reale esistenza di un utente (e non di un qualsiasi robot).

Quanto tempo potrà passare prima del ripristino di un account Instagram disabilitato? Nonostante l’invio repentino di foto e dati richiesti, per la riattivazione di un profilo possono essere necessari giorni. Non esiste un range temporale ben definito ma occorrerà avere pazienza: in media, per il ritorno alla normalità, non passeranno meno di 5 giorni.