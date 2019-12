Bis di offerte Amazon di fine anno, Huawei P30 Lite e Xiaomi Mi Note 10 scontati

In questo ultimo lunedì del 2019, le offerte Amazon di fine anno si fanno interessanti per due smartphone molto ricercati dal pubblico. In promozione c’è il sempre verde Huawei P30 Lite, a diversi mesi dal suo lancio ma pur sempre appetibile per il suo prezzo contenuto: in risalto anche il ben più recente Xiaomi Mi Note 10 che con la sua penta camera fa gola ad appassionati fotografi e non.

Subito dopo la sbornia dei regali di Natali, sullo store di Jeff Bezos è stata aperta la vetrina delle offerte Amazon di fine anno. Senz’altro si tratta di un’occasione per portare a casa gli ultimi affari dell’anno, pur consapevoli che le relative spedizioni potrebbero subite un certo ritardo a causa delle festività rosse che interessano il nostro paese fino al prossimo 6 gennaio. Poco importa, magari con un po’ più di attesa, comunque sarà possibile approfittare di un risparmio abbastanza significativo su dispositivi molto apprezzati.

Il prezzo del Huawei P30 Lite tra le offerte Amazon di fine anno si è ormai assestato sui 228 euro, un valore commerciale pure più basso del periodo pre-natalizio. Impossibile non trovare interessante dunque la proposta del modello in Midgnight Black a meno di 230 euro. Come è risaputo a chi segue da tempo le quotazioni di questo telefono perché interessato all’acquisto, l’esemplare può contare su 4 GB di RAM e 128 GB di storage e sul supporto dual SIM. Occhio ai tempi di consegna, come già accennato: il pacco non potrà che arrivare nella finestra temporale tra il giorno 4 e 8 gennaio.

Impossibile non mettere in evidenza pure lo Xiaomi Mi Note 10 tra le offerte Amazon di fine anno. Dopo il suo recentissimo lancio commerciale, lo smartphone sta raccogliendo consensi soprattutto per il suo sistema fotocamera a 5 sensori principali. L’unità principale da ben 108 MP è quella a più elevata risoluzione su un telefono in questo fine 2019. Nonostante la sua giovanissima età commerciale, il prodotto è già venduto a 475 euro e dunque con uno sconto notevole rispetto ai 599 euro di listino.