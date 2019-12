Barbara D’Urso alla guida del Sanremo Mediaset, conduce il nuovo programma musicale ispirato al Festival

Lo hanno ribattezzato il Sanremo Mediaset, l’indiscrezione proviene dal settimanale Vero che annuncia già la conduttrice del nuovo programma TV musicale: Barbara D’Urso.

Già confermata alla guida del Grande Fratello 2020, Barbara D’Urso sembra ora volare verso la conduzione di un nuovo programma musicale Mediaset la cui prima edizione dovrebbe andare in onda il prossimo anno.

Il programma sembrerebbe essere, dalle prime indiscrezioni, liberamente ispirato al format del Festival di Sanremo, con una serie di artisti pronti ad esibirsi nelle diverse puntate per poi giungere ad una classifica di gradimento finale.

Meccanismo e regolamento non sono stati comunicati e non si hanno certezze neanche in merito alle selezioni che gli artisti dovranno affrontare per esibirsi in prima serata sulle reti Mediaset.

Mentre la Rai punta dunque sull’edizione numero 70 del Festival di Sanremo, Mediaset non sta di certo a guardare. Se negli anni scorsi ha lanciato una sorta di nuovo Festivalbar, con il Summer Festival in onda in quattro serate da Piazza Del Popolo a Roma, il 2020 potrebbe essere ben più interessante con la proposta di un format in tutto e per tutto simile all’ormai collaudato Festival della Canzone Italiana.

I dettagli sullo show non sono ancora stati resi noti. Probabilmente bisognerà attendere la presentazione dei nuovi palinsesti: solo in quel momento potremo avere conferma della veridicità delle indiscrezioni emerse sulle pagine del settimanale Vero in queste vacanze di Natale.

Quando ormai all’avvento del nuovo anno mancano solo poche ore, i programmi delle reti televisive nazionali per il 2020 iniziano ad emergere da fonti non ufficiali. Attendere la conferma è doveroso ma il nuovo Sanremo di Mediaset potrebbe contribuire notevolmente al progetto di riportare la musica in televisione da protagonista.

Se per i giovani aspiranti cantanti l’accesso ai talent è la strada per raggiungere il grande pubblico televisivo, non sono sufficienti i programmi che sognano di riportare la musica in TV da protagonista, non come semplice contorno in programmi di altra tipologia.

L’esperimento Mediaset – qualora si rivelasse reale e confermato, effettivamente in programma per il 2020 – potrebbe positivamente contribuire alla causa ma attendere informazioni ufficiali da parte della rete è un obbligo.

Resta inoltre da chiarire se il Sanremo Mediaset accoglierà sia giovani che cantanti affermati e, nell’eventualità, le modalità di selezione dell’uno e dell’altro gruppo di artisti. Ricordiamo inoltre che l’accesso a Sanremo, in quanto elogio alla canzone italiana, è riservato a brani in lingua italiana. La formula Mediaset sarà la stessa?

Un altro dei punti focali del Festival nazionale, poi, è quello di tenersi nella città di Sanremo – al Teatro Ariston – da cui prende proprio il nome. Una location storica, ormai tradizione, nella città che accoglie ogni anno a febbraio migliaia di addetti ai lavori per una intera settimana: Sanremo diventa il centro del mondo musicale per cinque giorni all’inizio di ogni anno.

La location del Sanremo Mediaset punterà a valorizzare un teatro di una città italiana oppure sarà quella di uno degli studi della rete, a scelta tra le città di Milano e di Roma?

Gli interrogativi a cui rispondere sono ancora troppi. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali.