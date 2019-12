Archiviati 2 problemi per la serie Huawei P30 con la patch di dicembre: dettagli in anteprima

Ancora non è disponibile in Italia, ma l’aggiornamento di dicembre per la serie Huawei P30 inizia già a far parlare di sé. Dopo aver preso in esame alcune promozioni per i potenziali acquirenti degli smartphone, come avrete notato nel corso del fine settimana attraverso la campagna “Huawei Days” di MediaWorld, oggi 30 dicembre è possibile dedicare un approfondimento a tutti coloro che in questi mesi hanno già deciso di dare fiducia al produttore asiatico.

I problemi risolti per la serie Huawei P30 con l’aggiornamento di dicembre

Stando alle informazioni preliminari raccolte fino a questo momento, ci sono alcuni problemi sicuramente risolti per gli utenti Huawei P30 e P30 Pro attraverso l’aggiornamento di dicembre. In particolare, il changelog ci parla di un bug per il quale nessun suono sarebbe risultato disponibile durante le chiamate in determinate situazioni. Allo stesso tempo, con la patch in questione è stato contestualmente risolto un problema per cui lo schermo veniva visualizzato con un messaggio di errore al momento dell’arrivo di una chiamata.

Si tratta di bug non riscontrati da tutti, come confermato da Huawei Central, ma che allo stesso tempo hanno limitato in modo significativo l’esperienza di utilizzo di Huawei P30 e P30 Pro per parte dell’utenza. Contestualmente, vi ricordo che l’aggiornamento trattato questo lunedì ha il merito di mettersi alle spalle anche 27 vulnerabilità ad elevata priorità, di cui 3 particolarmente critici per gli smartphone coinvolti.

Insomma, appena riceverete l’apposita notifica a bordo dei vostri Huawei P30 e P30 Pro, il consiglio è di portare a termine il download dell’aggiornamento nel più breve tempo possibile. Che ne pensate? Fateci sapere se avete già avuto modo di testarlo con un commento a fine articolo, in modo da analizzare bene il particolare momento storico per questi modelli.