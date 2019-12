Zac Efron in ospedale: incidente per la star di High School Musical sul set della sua nuova serie

Idolo delle ragazzine fin dai tempi di High School Musical, oggi Zac Efron si è affermato sul grande schermo, recitando in generi più disparati – dalla commedia 17 Again al musical The Greatest Showman e il thriller Ted Bundy – Fascino criminale, giusto per citarne alcuni.

Tra i suoi prossimi progetti c’è la serie Killing Zac Efron, ordinata dalla piattaforma Quibi. Il programma televisivo si presenta come un survival show in cui l’attore sfida se stesso cercando di sopravvivere su una remota isola della Papua Nuova Guinea per quasi un mese. A disposizione ha solo pochi mezzi: un equipaggiamento di base e un partner guida.

Proprio durante le riprese di questo curioso reality, la star ha rischiato di morire. Come riporta il Daily Mail, l’attore 32enne è stato trasportato d’urgenza a Brisbane in Australia per un infezione batterica o una simile “forma di tifo”. Ora fanno sapere che le sue condizioni sono migliorate. Successivamente è stato ricoverato all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill “in condizioni stabili”, come affermano. Lì, Zac Efron è stato trattenuto diversi giorni. Ora l’attore sta passando un periodo di convalescenza negli Stati Uniti, cercando di riprendersi da questa brutta infezione che per fortuna non ha causato problemi alla sua salute.

Killing Zac Efron è atteso su Quibi nel giugno 2020. L’attore si era sempre detto entusiasta di partecipare alla serie, dichiarando:

Ho la tendenza di vivere meglio quando mi trovo sotto circostanze estreme. È così che cerco opportunità che mi mettono alla prova in ogni livello. Sono entusiasta di esplorare un territorio sconosciuto e scoprire quali inaspettate avventure mi attendono!

Zac Efron è anche produttivo della serie Ninjas Runnin’ Wild e Zero Point Zero. Lydia Tenaglia, tra i produttori di Zero Point Zero, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di collaborare con Quibi in questa nuova esperienza per portare il pubblico in un viaggio selvaggio e unico nel suo genere nel mondo di Zac mentre viaggia attraverso luoghi remoti in cerca di avventura.

Love to hear what trips you are taking this summer. Let me know in the comments. Also check out my last adventure on YouTube https://t.co/5ncG1VSyHg #getoutside #adventure #offthegrid pic.twitter.com/1hNDvcbdNU — Zac Efron (@ZacEfron) July 31, 2019

Alcuni notiziari americani hanno diffuso l’immagine che ritrae Efron in ospedale, che testimonia le sue condizioni.

Zac Efron è abituato a partecipare a programmi avventurosi di questo tipo. Nel 2014 è apparso in qualità di guest star nel reality Running Wild with Bear Grylls, in cui l’attore e il noto alpinista si lanciano da un elicottero per poi affrontare i monti Catskill, una catena montuosa degli Stati Uniti orientali. Per sopravvivere, i due hanno mangiato vermi e lombrichi. Un’esperienza non da tutti.

Lanciato agli inizi degli anni 2000, Zac Efron è diventato famoso grazie al ruolo di Troy Bolton nei film Disney per la televisione High School Musical. Successivamente è apparso nella serie della WB Summerland e nel film Hairspray – Grasso è bello, versione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway. Negli ultimi dieci anni ha saputo adattarsi in diversi generi: dalla commedia 17 Again – Ritorno al liceo (dove recita con Matthew Perry di Friends) al film corale Capodanno a New York, fino a pellicole più drammatiche come Ho cercato il tuo nome e The Paperboy.

Dopo The Greatest Showman, quest’anno è tornato al cinema con Ted Bundy – Fascino criminale, adattamento del libro scritto dalla fidanzata di lunga data del noto serial killer attivo negli anni Settanta, che uccise decine di giovani donne.