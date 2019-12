Terence Hill ne Il mio nome è Thomas, in attesa di Don Matteo 12: su Rai1 il film dedicato a Bud Spencer

Abbandonati momentaneamente i panni di Don Matteo, Terence Hill si cimenta in un film diretto e interpretato da lui. Domenica 29 dicembre va in onda su Rai1 Il mio nome è Thomas, pellicola in cui interpreta un motociclista solitario molto simile al suo vecchio alter ego Trinità.

Per molti anni Terence Hill ha desiderato realizzare questo film per un buon motivo: dedicarlo all’amico Bud Spencer, suo partner sullo schermo per due lunghi decenni; insieme hanno recitato in 18 film, di cui 16 come protagonisti. Nel 1994 hanno condiviso la scena per l’ultima volta con il film Botte di Natale. Ventiquattro anni dopo, Hill, al secolo Mario Girotti, realizza una pellicola che è un omaggio all’era degli spaghetti western all’italiana, al suo stesso passato e ovviamente al compianto amico. Bud Spencer ci ha lasciato tre anni fa, ma la sua presenza è rimasta: ne Il mio nome è Thomas c’è un po’ di quell’atmosfera malinconica che aveva caratterizzato i loro innumerevoli film tra scazzottate, padellate e “sieste” all’ombra.

Il protagonista Thomas, di cui non si conosce il passato, lascia l’Italia sulla sua Harley Davidson per raggiungere il deserto spagnolo di Almeria, luogo dove sono stati girati molti western di Sergio Leone, per meditare sulle pagine di un libro che ama in modo particolare. Il motociclista solitario ha bisogno di tempo anche per riflettere sulla vita passata. Lungo il percorso, poco dopo la partenza, ha il classico incontro/scontro con una ragazza, Lucia, che lui aiuterà a fuggire da due tipi “loschi”. Il viaggio, in cui si perderanno per poi ritrovarsi, li spingerà a conoscersi e a comprendersi. Tra i due nasce un’amicizia che porterà Thomas a proteggerla dai criminali che la inseguono.

Nel cast del film, Terence Hill nei panni del protagonista; Veronica Benedetta Bitto è la giovane Lucia, ragazza aiutata da Thomas; Guia Jelo è zia Rosario; Giovanni Malafronte interpreta il cameriere; Matt Patresi è Max; Andy Luotto è il priore.

Hill tornerà a ricoprire il ruolo televisivo che gli ha ridato grande popolarità: il parroco Don Matteo, protagonista di una delle serie Rai più longeve di sempre. La dodicesima stagione, le cui riprese si sono svolte anche a Frascati, debutterà giovedì 9 gennaio, una data non casuale, poiché coincide col ventennale della serie – Don Matteo è andato in onda per la prima volta il 7 gennaio del 2000. La nuova e forse ultima stagione porta con sé diverse novità. A cominciare dal format: una narrazione lineare suddivisa in 10 episodi da 100 minuti, che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti. Tornano alcuni dei personaggi storici della serie, come Simone Montedoro nei panni dell’amato Capitano Giulio Tommasi.

In attesa di rivederlo nei panni di Don Matteo, Terence Hill vi aspetta con Il mio nome è Thomas. Il film, uscito nelle sale ad aprile dello scorso anno, è una storia contemporanea e poetica, che non rinuncia agli elementi comici cari all’attore. Attraverso omaggi, si evoca il genere degli spaghetti western che lo ha visto tante volte in coppia con l’amato amico Bud Spencer. Il mio nome è Thomas andrà in onda su Rai1 a partire dalle 21:25 circa.