Offerte Gamestop fino al 29 gennaio, partito il nuovo volantone: grandi sconti PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Archiviato il Calendario dell’Avvento, che ci ha tenuto compagni dall’inizio del mese di dicembre fino alla vigilia, è giunto il momento di guardare con ottimismo alle nuove offerte Gamestop. Come di consueto, il colosso statunitense non manca di stuzzicare l’appetito videoludico dei fan italiani, confezionando una serie di sconti a cui è palesemente difficile resistere.

Con i videogiochi che in sostanza sono stati protagonisti durante la marcia di avvicinamento al Natale 2019. era lecito aspettarsi che nel mese di gennaio questi si prendessero una pausa, lasciando quindi campo libero a qualcos’altro. Ed è una panoramica che in parte ha avuto luogo, dal momento che le offerte Gamestop hanno saputo dare il giusto spazio un po’ a tutti. Come? Scopriamolo insieme.

Offerte Gamestop per tutti i gusti: console o videogame, a ciascuno il suo

Il mese di gennaio sarà sostanzialmente un mese particolarmente calmo, sotto il profilo delle uscite. Sì, approderà sugli scaffali Dragon Ball Z Kakarot, ma sarà l’unico colpo grosso dei prossimi trenta giorni circa (e non ce ne vogliano i vari indie che usciranno in questo frangente, ndr). Parrebbe quindi il momento ideale per far respirare nuovamente il portafogli, dopo il tour de force delle settimane precedenti al Natale. Errore.

A mettere a rischio i conti dei giocatori ci pensano le offerte Gamestop che come di consueto non mancano di coinvolgere anche le console. Grande protagonista Nintendo Switch, che con la sua combo di nuove versioni (quella Lite e quella potenziata) ha senza dubbio raggiunto un pubblico ancor più vasto di quanto non lo fosse in precedenza.

Offerta Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019] La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con...

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza...

Anche Xbox One è pronta a sorprendere grazie al prezzo rosicchiato ancora di qualche utile euro, con quello che si appresta a cominciare che è sostanzialmente l’anno del canto del cigno della piattaforma di casa Microsoft, che al termine del 2020 lascerà spazio a Xbox Series X.

Discorso analogo per PS4, che a sua volta si defilerà elegantemente per dare via libera a PS5. Tanti sono però i giochi da non perdere proprio nel 2020, e chi fosse in ritardo sulla tabella di marcia potrà munirsi di una console Sony per recuperare anche i tanti giochi approdati sul mercato negli ultimi anni.

E chiudiamo questa nostra piccola selezione sottolineando un’iniziativa interessantissima delle offerte Gamestop. Acquistando infatti due giochi nuovi, si potrà ottenere il meno costoso a fronte di un esborso di soli 5€ in più rispetto al primo. Affare non da poco, visto che, per fare un esempio, due giochi da 50€ li pagheremmo soltanto 55€ in tutto. Tempi di correre ai ripari e chiudere i buchi nella propria collezione!

Fonte