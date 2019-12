Il controller di PS5 avrà funzioni rivoluzionarie: le novità da un brevetto

Il futuro dei videogiochi per Sony fa rima con PS5. Dopo l’incredibile successo di PlayStation 4, attualmente regina di vendite, il colosso giapponese guarda infatti avanti e alla prossima generazione, pronto a provare a bissare anche nell’attesissima next-gen. Certo, dopo il lancio di Google Stadia – piattaforma pensata per il gioco in streaming di Big G – e la conferma che Microsoft sta facendo le cose davvero per bene con la sua Xbox Series X – di cui abbiamo visto il design nel corso degli ultimi Game Awards -, l’obiettivo della compagnia pare difficile e a sorti alterne, per uno scenario sì in continuo cambiamento, ma anche a tutto vantaggio dei gamer, che beneficeranno senza ombra di dubbio di titoli di altissima qualità e dall’evoluzione tecnologica che può e deve stupire.

Non solo, se sappiamo con certezza che PlayStation 5 e la sua rivale approderanno sul mercato in tempo per le festività natalizie del 2020, dalla rete arrivano nuove indiscrezioni sulla console di nuova generazione dagli occhi a mandorla. Ed in particolare sul suo avveniristico controller. Come si legge sul portale Let’s Go Digital, Sony ha infatti deciso di aggiornare il brevetto del DualShock 5, con i nuovi documenti “pizzicati” a svelare nuove funzionalità del pad.

Le novità di PS5 e DualShock 5

La sempre aggiornata redazione del sito dedicato alle nuove tecnologie invita allora tutti gli appassionati di gaming a scoprire quella che potrebbe essere la versione definitiva del controller di PS5. O comunque la versione più aggiornata del suo brevetto, così da iniziare a saggiare cosa abbiano in serbo per noi i progettisti di casa Sony. Grazie all’aiuto del designer italiano Giuseppe Spinelli, i ragazzi di Let’s Go Digital hanno cercato di evidenziare le novità del DualShock 5 con dei render esplicativi, che portano subito all’attenzione due sezioni aggiuntive sulla parte posteriore del controller.







All’interno di queste sezioni è possibile individuare due coppie di pulsanti, che portano così il numero di tasti aggiuntivi a quattro – che vanno a sommarsi a quelli già presenti sul DualShock 4 delle attuali PS4 e PS4 Pro. Sempre stando alla fonte, questi pulsanti dovrebbero essere di due tipi: i primi, più grandi, si comporteranno come se fossero una sorta di “manopole”, mentre gli altri saranno più piccoli e dalla funzione praticamente identica a quella dei tasti – ormai storici – che tradizionalmente compongono i controller della famiglia PlayStation – quindi Cerchio, Quadrato, Croce e Triangolo.

Una conferenza Sony al CES 2020

In attesa di saperne di più sul controller di PS5 e naturalmente sulla console stessa, i fedelissimi di casa Sony farebbero bene a drizzare le antenne e cerchiare a più tonalità di rosso sui propri calendari la data del 6 gennaio 2020. Si tratta infatti del giorno scelto da “mamma” Sony per la sua conferenza in occasione dell’edizione 2020 del CES, vale a dire il Consumer Electronic Show, previsto per quest’anno dal 7 al 10 gennaio presso il World Trade Center di Las Vegas.

La kermesse dedicata all’evoluzione tecnologica nasce nel lontano 1967, e si focalizza su diversi aspetti e applicazioni della tecnologia, compreso naturalmente il gaming. Ecco perché la partecipazione della “grande S” non dovrebbe stupire, mentre a tenerci con il fiato sospeso e farci sperare è la descrizione dell’evento fornita dalla stessa compagnia sul suo sito istituzionale:

Il futuro sta arrivando. Al CES 2020 Sony svelerà un’unica versione del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora, per scatenare nuove sensazioni ed emozioni.

Possibile che PS5 e il suo controller verranno mostrati al grande pubblico proprio in occasione della conferenza CES 2020? Secondo voi sarà questo il palco scelto da Sony per regalare a fan e semplici curiosi una visione sul futuro del gaming? Scatenatevi nei commenti poco più sotto e diteci la vostra, mentre vi ricordiamo che il media briefing potrà essere seguito comodamente in streaming, a partire dalle 2:00 de mattino, orario italiano.