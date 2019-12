Come funziona lo sconto subito Unieuro, anche 600 euro di risparmio fino al 31 dicembre

Ci terrà compagnia fino al 31 dicembre l’iniziativa “Sconto subito Unieuro” della nota catena di negozi di elettronica. Presso i negozi fisici del brand, fino a chiusura serale dell’ultimo giorno di questo 2019, sarà possibile approfittare appunto di sconti interessanti, commisurati alla spesa effettuata negli shop fisici. Non è la prima volta che una simile promozione viene proposta ai clienti ma è giusto specificarne le condizioni esatte in questa ultima tranche dell’anno agli sgoccioli.

L’iniziativa “Sconto subito Unieuro” è partita in realtà ieri 28 dicembre e si protrarrà fino al 31 dicembre presso tutti i punti vendita della catena sparsi sul territorio nazionale. Le fasce di sconto garantite ai clienti sono tre: la prima, la più bassa, è quella che prevede 120 euro di risparmio abbinata ad una spesa di 600 euro presso i negozi. Al contrario, con un carrello di prodotti di un valore commerciale di 1000 euro, alla cassa si otterranno 300 euro di sconto. Per finire, nell’eventualità che la propria spesa in negozio raggiunga la ragguardevole somma di 2000 euro, il risparmio applicato allo scontrino sarà invece di 600 euro.

Le soglie indicate prevedono uno sforzo economico importante ma è anche vero che chi, in questi giorni, avrà la necessità di acquistare smartphone di punta, televisori, console o altri prodotti hi-tech di un certo rilievo, avrà il piacere di vedersi applicato lo sconto in cassa. Tutti i prodotti presenti nei negozi concorrono appunto all’iniziativa “Sconto subito Unieuro” mentre non rientrano affatto nella promozione, come già specificato, tutti gli acquisti effettuati sullo shop online nella catena, neanche quelli prenotati online e poi pagati e ritirati in negozio. Allo stesso tempo, non rientrano nell’iniziativa i prodotti appartenenti alle liste nozze già create.

Mancano poco più di due giorni alla scadenza della promozione Unieuro. A partire dal 2 gennaio (considerando la doverosa chiusura del primo giorno del 2020) saranno probabilmente altre le iniziative in gioco.