Che prezzo per il Samsung Galaxy S10 Lite, scheda tecnica senza più segreti

Sarà meglio tenere in serbo qualche finanza per la prima parte del 2020 per puntare sul Samsung Galaxy S10 Lite che, pure secondo le ultime anticipazioni, si fa sempre più interessante. Un leaker noto e autorevole come Ishan Agarwal, nelle scorse ore, ha snocciolato nuovi dettagli sul prossimo device del produttore che dovrebbe essere lanciato già a gennaio. Quello che stupisce è soprattutto il valore commerciale del nuovo esemplare, piuttosto contenuto nonostante una dotazione hardware di tutto rispetto.

Si parte appunto dal costo che bisognerà sborsare per l’imminente Samsung Galaxy S10 Lite. Come visibile anche nel tweet di chiusura articolo, ecco che lo smartphone dovrebbe essere venduto a non più di 679 euro sul mercato europeo. Il segmento si collocherebbe dunque in un segmento interessante per molti potenziali acquirenti, considerando pure gli inevitabili ritocchi post uscita che lo renderanno più appetibile pure sotto la soglia dei 600 euro.

Il leakear Agarwai non si limita a chiarire quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite ma va oltre, specificando altri elementi hardware del telefono come le sue dimensioni comprese in 162.5×75.6×8.1 millimetri, l’utilizzo dello Snapdragon 855, la RAM da 8 GB accompagnata da un taglio di memoria di 128 GB. Ancora, il display avrebbe diagonale pari a 6.7 pollici.

Il comparto fotocamera del Samsung Galaxy S10 Lite sarebbe pure più che apprezzabile con una tripla configurazione così organizzata: un sensore principale da 48 MP (F2.0), l’unità grandangolo da 12 MP (F2.2) e quella Macro da 5 MP (F2.4). Per finire la telecamera frontale avrebbe risoluzione massima da 32 MP (F2.2). Insomma, questa configurazione non può certo essere definita come quella di un modello di fascia media e il prezzo di lancio che non supererà i 680 euro potrebbe ingolosire più di qualche fan Samsung e non solo.

Tra gli altri plus del Samsung Galaxy S10 Lite da mettere in evidenza ci sono senz’altro l’espandibilità della memoria interna fino ad 1 TB, Android 10 di serie a bordo del telefono e una discreta variante di colori per il design, ossia bianco, nero e blu.

Yeah, told display size and other things like months ago but did a small mistake with with camera specs earlier, its 5MP Macro, not Depth.https://t.co/gcJoO45qyi — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 28, 2019