Capodanno a Verona con i ragazzi di X Factor: il programma di San Silvestro in Piazza Bra

Capodanno a Verona con i ragazzi di X Factor: i quattro finalisti dell’edizione 2019 si esibiranno in Piazza Bra per dare il benvenuto al nuovo anno.

La notte di San Silvestro a Verona è in compagnia di RTL 102.5 e della musica della serata finale di X Factor 2019 che ha visto trionfare Sofia Tornambene per il team delle Under Donne.

In Piazza Bra il 31 dicembre ci sarà lei ma ci saranno anche gli altri quattro semifinalisti del programma TV di casa Sky. Sono attesi in piazza i gruppi Booda e Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice in carica di X Factor, Sofia Tornambene, che guidata da Sfera Ebbasta è riuscita a prevalere sui colleghi strappando loro il trofeo dell’edizione 2019.

Oltre ai ragazzi di X Factor in Piazza Bra è atteso Filo Vals, giovane cantautore indie della scena romana.

La festa italiana in scena a Verona sarà presentata da Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne che si occuperanno di presentare gli ospiti sul palco e di intrattenere il pubblico per attendere tutti insieme l’arrivo della mezzanotte e del nuovo anno.

Il 31 dicembre, il mondo darà per sempre l’addio al 2019 per accogliere il 2020. Verona festeggerà – come altre città d’Italia – in musica. Sarà nello specifico l’occasione per riascoltare i ragazzi di X Factor che hanno dominato la prima serata di Sky Uno negli scorsi mesi.

Gli ospiti del Capodanno 2020 a Verona (Piazza Bra)

Si aggiunge al cast di X Factor 2019 il cantante romano Filo Vals.

Sofia Tornambene

16 anni, di Civitanova Marche (Macerata), studentessa di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario; ha vinto X Factor 2019 nel team delle Under Donne guidato da Sfera Ebbasta.

Brano Auditions: A Domani Per Sempre (inedito)

Brano BootCamp: La Leva Calcistica Del ’68 di Francesco De Gregori

Brano Home Visit: People Help The People di Cherry Ghost

Booda

Federica (27 anni), Alessio (39 anni), Martina (32 anni); a X Factor era nel team dei Gruppi guidato da Samuel Dei Subsonica.

Brano Auditions: Heartbeat di Nneka

Brano BootCamp: River di Bishop Briggs

Brano Home Visit: Hey Mama di Nicki Minaj e David Guetta

Sierra

Giacomo e Massimo (26 anni); a X Factor era nel team dei Gruppi guidato da Samuel Dei Subsonica.

Brano Auditions: Enfasi (inedito con base di Stolen Dance di Milly Chance)

Brano BootCamp: New Rules di Dua Lipa

Brano Home Visit: Mockingbird di Eminem con testo scritto da loro

Davide Rossi

21 anni, di Rieti, studente di conservatorio; a X Factor era nel team Under Uomini guidato da Malika Ayane.

Brano Auditions: You Give Me Something di James Morrison

Brano BootCamp: Ordinary People di John Legend

Brano Home Visit: Virtual Insanity dei Jamiroquai

Eugenio Campagna

28 anni, di Roma, artista di strada; a X Factor era nel team degli Over guidato da Mara Maionchi.

Brani Auditions: Yellow dei Coldplay e Glovo (inedito)

Brano BootCamp: En E Xanax di Samuele Bersani

Brano Home Visit: Futura di Lucio Dalla

Filo Vals

Cantante romano; il nome d’arte nasce dal suo nome e cognome all’anagrafe. Filo è il diminutivo di Filippo e Vals è il diminutivo del cognome, Valsecchi.

Classe 1996 è autore del successo Occasionale. Nel 2020 è atteso con un disco di inediti per Sony Music.

Dove seguire l’evento in diretta

Il Capodanno Nazionale di Verona sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 SKY), anche in streaming su rtl.it e sulle frequenze radio di RTL 102.5.